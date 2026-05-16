Cum s-a trăit finala Coppa Italia de pe stadion: Chivu, Conte și galeriile înfrățite

Daniel Anghel
Laudele au curs pe bandă rulantă pentru Cristi Chivu, care a reușit eventul cu Inter Milano în primul sezon pe ”Meazza”. O performanță pe care nu foarte mulți o vedeau venind.

Stadio Olimpico a fost un adevărat vulcan la finala Coppa Italia, cu toate că, așa cum se știe deja, galeriile celor de la Lazio și Inter sunt înfrățite. La meciurile importante din Serie A, mai multe facțiuni din galeria biancocelestilor pot fi văzute pe ”Meazza” printre suporterii lui Inter, dar și invers.

Atmosfera, cuvântul-cheie de la Lazio - Inter 0-2

”Frate, frate, dar brânza-i pe bani”, cum se spune pe la noi. Prietenia nu i-a oprit pe fanii celor două echipe să-și huiduie copios adversarii atunci când au ieșit la încălzire, dar și în momentul schimbărilor. 

În prima repriză, a fost și un moment emoționant: un banner afișat de fanii lui Inter Milano în memoria lui Gabriele Sandri, un fan al lui Lazio omorât de un polițist în urmă cu aproape două decenii, chiar înainte de un Inter - Lazio. Din peluza biancocelestă au urmat ropote de aplauze.

Olimpico a fost plin până la refuz. Nu doar pentru că vorbim despre o finală, ci și pentru că ambele echipe aveau mize diferite: Inter a avut ”dubla” pe masă, iar Lazio ultima șansă de a mai prinde Europa. Evident, pentru că stadionul din Roma este ”casa” lui Lazio, biaconcelestii au fost în ”superioritate numerică” în tribune, iar asistență s-a ridicat la 68.729 de spectatori.

Interiștii nu-i dau pace lui Antonio Conte

Rivalele n-au scăpat de neînțepate de ultrașii lui Inter. Milan sau Napoli au fost ”ținte” chiar înainte de fluierul de final, pentru că Inter avea deja 2-0, iar jocul lui Lazio nu anunța o ”remontada” pe Olimpico. Nu a fost menajat nici Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, ținta ironiilor după ce a fost numit ”plângăcios” de mai multe ori în acest sezon, din cauza declarațiilor sale.

O ”japoneză” cu Cristi Chivu care îl ține în lanț pe rivalul de la Napoli s-a viralizat pe internet în meciul de titlu cu Parma, și nu a lipsit nici de la finala Coppa Italia. Sport.ro a surprins-o chiar la porțile stadionului, iar în timpul meciului a făcut deliciul fotoreporterilor.

Cristi Chivu: ”Am meritat ambele trofee”

După performanța uriașă reușită cu Inter, care îl aduce într-un top select, Cristi Chivu (45 de ani) a fost întrebat și despre viitorul său, în contextul în care ”Beppe” Marotta îi va oferi un nou contract, valabil până în 2028, dar și cu un salariu mai mare față de cel pe care-l câștigă în prezent.

Printre altele, românul a avut, așa cum a obișnuit, un discurs echilibrat, dar nu s-a ferit să spună că echipa sa a meritat ambele trofee puse în joc pe plan intern.

„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.

În fotbal, lucrurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Cristi Chivu, în studioul Sport Mediaset de la Canale 5.

REZUMAT: Lazio - Inter 0-2, finala Coppa Italia

