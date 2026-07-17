Antrenorul român a reușit o performanță incredibilă încă din primul an pe banca lui Inter și a bifat eventul.

Cristi Chivu nu va avea o misiune ușoară în stagiunea viitoare, când se va lupta din nou cu Napoli, AC Milan, Juventus, AS Roma și Como.

Super transfer din Premier League pentru Cristi Chivu

Cristi Chivu vrea să întărească apărarea lui Inter și își dorește un jucător care a ajuns în finala Campionatului Mondial.

Este vorba despre Cristian Romero, care își dorește să o părăsească pe Tottenham în această vară și este interesat de proiectul lui Inter.

Italienii de la SportItalia au dezvăluit că Tottenham nu va ceda ușor și ar putea cere peste 45 de milioane de euro în schimbul fundașului argentinian.

Rămâne de văzut dacă cele două formații vor ajungea la o înțelegere, iar „nerazzurrii” își vor rezolva problema din apărare după plecările lui de Vrij și Acerbi.

156 de meciuri, 13 goluri și șapte pase decisive a strâns Cristian Romero pentru Tottenham.

de meciuri, goluri și șapte pase decisive a strâns Cristian Romero pentru Tottenham. 57 de selecții, patru goluri și două pase de gol a adunat pentru naționala Argentinei.

de selecții, patru goluri și două pase de gol a adunat pentru naționala Argentinei. 45.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.

Bursa transferurilor la Inter