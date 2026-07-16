Inter Milano s-a arătat interesată de transferul fundașului central Cristian Romero (28 de ani) de la Tottenham în această vară.
Cristian Romero poate ajunge sub comanda lui Chivu la Inter
Căpitanul lui Spurs vrea să plece de la formația nord-londoneză, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, iar echipa pregătită de Cristi Chivu ar putea fi o opțiune.
Inter Milano a purtat negocieri în ultimele zile cu Tottenham pentru Cristian Romero, pe care și-l dorește foarte mult.
Costurile transferului campionului mondial din 2022 și finalistului ediției curente a CM 2026 alături de Argentina sunt momentan mult prea mari pentru Inter. Romero se află, de asemenea, pe lista Barcelonei.
- 156 de meciuri, 13 goluri și șapte pase decisive a strâns Cristian Romero pentru Tottenham.
- 57 de selecții, patru goluri și două pase de gol a adunat pentru naționala Argentinei.
- 45.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.
Bursa transferurilor la Inter
- Veniri: Aleksandar Stankovic (răscumpărat de la Club Brugge, 23.000.000 de euro), Manuel Akanji (împrumutat anterior de la Manchester City pentru 1.000.000 de euro și cumpărat definitiv pentru 15.000.000 de euro) și Ivan Provedel (transferat pentru 3.000.000 de euro de la Lazio).
- Reveniri: Valentin Carboni (Racing Club din Argentina) și Tomas Palacios (Estudiantes LP din Argentina).
- Plecări: Denzel Dumfries (20.000.000 de euro, la Real Madrid), Sebastiano Esposito (4.000.000 de euro la Cagliari), Franco Carboni (2.500.000 de euro, la Parma), Stefan de Vrij (liber la Panathinaikos), Francesco Acerbi, Yann Sommer și Matteo Darmian (toți liberi, fără club nou până acum).