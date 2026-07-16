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Inter Milano s-a arătat interesată de transferul fundașului central Cristian Romero (28 de ani) de la Tottenham în această vară.

Cristian Romero poate ajunge sub comanda lui Chivu la Inter

Căpitanul lui Spurs vrea să plece de la formația nord-londoneză, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, iar echipa pregătită de Cristi Chivu ar putea fi o opțiune.

Inter Milano a purtat negocieri în ultimele zile cu Tottenham pentru Cristian Romero, pe care și-l dorește foarte mult.

Costurile transferului campionului mondial din 2022 și finalistului ediției curente a CM 2026 alături de Argentina sunt momentan mult prea mari pentru Inter. Romero se află, de asemenea, pe lista Barcelonei.

156 de meciuri, 13 goluri și șapte pase decisive a strâns Cristian Romero pentru Tottenham.

de meciuri, goluri și șapte pase decisive a strâns Cristian Romero pentru Tottenham. 57 de selecții, patru goluri și două pase de gol a adunat pentru naționala Argentinei.

de selecții, patru goluri și două pase de gol a adunat pentru naționala Argentinei. 45.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.

Bursa transferurilor la Inter