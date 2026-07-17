Filipe Coelho le-a transmis jucătorilor ce trebuie să facă înainte de U. Craiova - UTA: „Să fim pregătiți pentru asta”

Filipe Coelho le-a transmis jucătorilor ce trebuie să facă înainte de U. Craiova - UTA: „Să fim pregătiți pentru asta” Superliga Sursa foto: Sport Pictures.
Emanoil Ursache
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Universitatea Craiova - UTA, duel contând pentru prima etapă din Superliga României, se va desfășura mâine, de la ora 21:15, și va fi LIVE TEXT pe Sport.ro. 

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Din articol

Filipe Coelho, antrenorul campioanei en-titre, a transmis că se așteaptă la un meci dificil. UTA este singura echipă pe care oltenii nu au învins-o în sezonul trecut. A fost 3-3 la Arad, tot în runda întâi, și 1-2 în Bănie

Filipe Coelho a prefațat Universitatea Craiova - UTA

Tehnicianul portughez a subliniat ulterior că elevii săi trebuie să fie conștienți că adversarii vor fi mai motivați împotriva lor, fiind campioni, însă trebuie să se concentreze cel mai mult pe treaba lor. 

„Ne așteaptă un meci foarte dificil. Știm că sezonul trecut am obținut un egal și o înfrângere în fața lor, nu am câștigat niciun meci. Au rămas cu același antrenor, același stil de joc. Va fi un meci dificil. Vom face tot posibilul pentru a începe sezonul cât mai bine pentru a obține primele trei puncte.

Toate sezoanele sunt diferite. Știm că ceea ce am câștigat în sezonul trecut poate fi o motivație în plus pentru echipele care joacă împotriva noastră. Trebuie să fim pregătiți pentru asta, dar mai mult decât să ne concentrăm pe adversar, trebuie să ne concentrăm pe echipa noastră și pe procesul nostru de dezvoltare”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova - UTA.

Filipe Coelho

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Filipe Coelho, în Dinamo - Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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Fără probleme de lot în Bănie

El a confirmat că Universitatea Craiova va începe noul sezon din Superligă fără probleme de lot. 

„Suntem într-un proces de dezvoltare. A fost o săptămână grea, cu trei meciuri grele și multe emoții pozitive. Din fericire, toți jucătorii sunt bine și disponibili să joace. Ne gândim la următorul meci și la cele trei puncte.

A fost o săptămână foarte bună, am avut două obiective pe care le-am realizat. Am mers mai departe în Champions League și am câștigat Supercupa României. Nu trebuie să ne gândim la trecut. Sper să începem cu bine noul sezon”, a adăugat Coelho. 

Universitatea Craiova va începe noul sezon din Superligă după ce s-a calificat în turul II preliminar al Champions League (5-1 la general contra echipei ML Vitebsk din Belarus, cu victorii 4-1 în Ungaria și 1-0 pe „Ion Oblemenco”) și a câștigat Supercupa României (5-3 la loviturile de departajare după 1-1 în timpul regulamentar).  

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