Filipe Coelho le-a transmis jucătorilor ce trebuie să facă înainte de U. Craiova - UTA: „Să fim pregătiți pentru asta”

Filipe Coelho, antrenorul campioanei en-titre, a transmis că se așteaptă la un meci dificil. UTA este singura echipă pe care oltenii nu au învins-o în sezonul trecut. A fost 3-3 la Arad, tot în runda întâi, și 1-2 în Bănie.

Filipe Coelho a prefațat Universitatea Craiova - UTA

Tehnicianul portughez a subliniat ulterior că elevii săi trebuie să fie conștienți că adversarii vor fi mai motivați împotriva lor, fiind campioni, însă trebuie să se concentreze cel mai mult pe treaba lor.

„Ne așteaptă un meci foarte dificil. Știm că sezonul trecut am obținut un egal și o înfrângere în fața lor, nu am câștigat niciun meci. Au rămas cu același antrenor, același stil de joc. Va fi un meci dificil. Vom face tot posibilul pentru a începe sezonul cât mai bine pentru a obține primele trei puncte.

Toate sezoanele sunt diferite. Știm că ceea ce am câștigat în sezonul trecut poate fi o motivație în plus pentru echipele care joacă împotriva noastră. Trebuie să fim pregătiți pentru asta, dar mai mult decât să ne concentrăm pe adversar, trebuie să ne concentrăm pe echipa noastră și pe procesul nostru de dezvoltare”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova - UTA.