Publicația L'Equipe scrie că au fost tensiuni mari în vestiarul Franței la pauza meciului cu Spania. Ibericii conduceau la acel moment cu 1-0, grație golului înscris de Mikel Oyarzabal, de la 11 metri.

L'Equipe dezvăluie ce s-a întâmplat în vestiarul Franței la pauza semifinalei cu Spania

Potrivit jurnaliștilor francezi, starul Ousmane Dembele i-a enervat pe colegii săi cu unele vorbe aruncate în vestiar:

Balonul de Aur "ar fi vrut să provoace o revoltă la pauză și li s-a adresat jucătorilor la pauză. El a vorbit despre organizarea proastă a echipei și pressing ineficient", susțin cei de la L'Equipe.

Numai că rezultatul nu a fost deloc cel așteptat: "Unii colegi au fost iritați de aceste declarații făcute de Dembele, iar atacantul a devenit și el mai agitat după ce a văzut rezultatul", mai scriu francezii.

Spania s-a impus cu 2-0 împotriva Franței, iar duminică se va duela cu Argentina în marea finală de la Campionatul Mondial. Franța va da piept cu Anglia, în finala mică. Meciul pentru locul 3 va avea loc sâmbătă.

Ce a declarat Rodri înainte de finala Spania - Argentina

Rodrigo Hernandez "Rodri", căpitanul selecţionatei de fotbal a Spaniei, a explicat, după victoria cu 2-0 în faţa Spaniei, sinonimă cu calificarea în finala Cupei Mondiale 2026, că pe jucătorii La Roja îi aşteaptă acum "cel mai important meci din viaţa" lor pe 19 iulie, când se vor lupta pentru trofeu.

"Sunt foarte fericit, foarte mândru, mai ales de echipa mea, de ţara mea, de ceea ce reprezintă asta pentru noi. Trebuie să ne odihnim şi să ne recuperăm bine pentru că cu siguranţă avem cel mai important meci din viaţa noastră în faţă. Odihnă şi un meci uriaş", a declarat Rodri după partida de la Dallas, citat de EFE.