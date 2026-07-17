Dinamo a bătut palma cu Benfica pentru transfer, dar Andrei Nicolescu a primit un răspuns care l-a lăsat mască

Dinamo a bătut palma cu Benfica pentru transfer, dar Andrei Nicolescu a primit un răspuns care l-a lăsat mască Superliga
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre transferurile pe care clubul le vizează în această vară și despre un refuz din partea unui jucător.

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Andrei Nicolescu spune că Dinamo caută cel puțin încă 4 fotbaliști în această vară, iar o țintă a clubului a fost Tomas Cruz (21 de ani), mijlocaș central cu dublă cetățenie, portugheză și luxemburgheză, care aparține de Benfica.

Andrei Nicolescu: "Ne-am înțeles cu Benfica pentru Tomas Cruz, dar jucătorul nu vrea România"

Cruz, fotbalist cu 16 meciuri și un gol la naționala Luxemburgului, a refuzat însă oferta de la Dinamo, chiar dacă Andrei Nicolescu spune că ajunsese la un acord cu portughezii privind suma de transfer, 500.000 de euro.

Mijlocașul central ar fi preferat să semneze cu Kairat Almaty, campioana din Kazahstan, care a făcut o figură frumoasă în sezonul trecut din Champions League.

"Ne dorim un fundaș central, doi mijlocași centrali și un atacant, dar exemplul cel mai bun este Cruz. S-a vorbit în presă, e corect: ne-am înțeles cu Benfica pentru 500.000 de euro cu toate tranșele, dar jucătorul nu vrea România, preferă Kazahstan.

Da, probabil din motive financiare. Vorbim de un jucător U23, titular în naționala Luxemburgului. Are un sezon și jumătate la liga a doua în Portugalia, cu potențial extraordinar", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Benfica a plătit 150.000 de euro pentru a-l cumpăra pe Cruz de la Hannover, în 2024. Mijlocașul nu a apucat să debuteze la prima echipă, fiind folosit doar la formațiile de juniori.

Nicolescu a explicat că nu este pentru prima dată când se lovește de reticența fotbaliștilor străini de a semna în România.

"Am avut și argentiniano-italieni din Serie B care nu înțeleg ce e în România și nu se gândesc niciodată să vină în România", a mai spus Nicolescu.

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