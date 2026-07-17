Dinamo a dat lovitura! 750.000 de euro pentru unul dintre jucătorii-cheie

Dinamo a dat lovitura! 750.000 de euro pentru unul dintre jucătorii-cheie Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo și-a vândut unul dintre cei mai importanți jucători.

TAGS:
DinamoMaxime SivisSuperligaRusia
Din articol

Dinamo va vinde unul dintre jucătorii de bază din ultimele două sezoane chiar înaintea startului noului sezon din Superliga.

„Câinii” i-au găsit deja înlocuitor și urmează să îl anunțe în mod oficial.

Transfer de 750.000 de euro de la Dinamo

Este vorba despre Maxime Sivis, care va pleca de la echipa bucureșteană în schimbul a 750.000 de euro, conform Prosport

Francezul va semna cu FK Orenburg din Rusia, echipă care a terminat în stagiunea trecută pe poziția 12 în prima ligă.

Sivis a fost unul dintre oamenii de bază din echipa lui Zeljko Kopic, dar la fel ca antrenorul croat, francezul nu va începe sezonul 2026/2027 în tricoul „câinilor”.

Maxime Sivis a venit la Dinamo în iulie 2024, după ce a rămas liber de contract în urma despărțirii de Guingamp.

Francezul a adunat 71 de meciuri și a reușit două goluri și patru pase decisive în tricoul lui Dinamo.

700.000 de euro este cota fundașului dreapta, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Un fotbalist polivalent

Fundaș dreapta la bază, Dario Benavides oferă staff-ului tehnic flexibilitate, având capacitatea de a acoperi la nevoie și zona centrală a apărării. Poate fi integrat eficient atât într-o așezare tactică clasică, cu patru apărători, cât și într-una cu trei stoperi.

Ibericul se distinge prin disponibilitatea la efort pe toată lungimea benzii, implicându-se constant în faza de atac. Este un fotbalist care urcă foarte bine, care acoperă spațiile și care știe să se apere. În plus, are o viteză foarte bună.

Născut la începutul anului 2003, noul fundaș al „câinilor” a crescut la juniorii Almeriei, trecând ulterior la FC Sevilla. După experiența acumulată la formațiile secunde ale andaluzilor, unde a reușit să strângă minute inclusiv pentru echipa de seniori în La Liga și Cupa Spaniei, Benavides a făcut pasul spre fotbalul belgian. Din vara anului 2025, fundașul a evoluat în prima ligă pentru RAAL La Louviere.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul star al lui Dinamo a semnat cu o echipă din Uzbekistan
Fostul star al lui Dinamo a semnat cu o echipă din Uzbekistan
Înlocuitorul lui Sivis a trecut deja vizita medicală și e gata să semneze cu Dinamo
Înlocuitorul lui Sivis a trecut deja vizita medicală și e gata să semneze cu Dinamo
ULTIMELE STIRI
Unde a fost surprins Daniel Pancu: antrenorul Rapidului, „sub acoperire”
Unde a fost surprins Daniel Pancu: antrenorul Rapidului, „sub acoperire”
FC Voluntari - FC Botoșani 1-1, start de Superligă! Două goluri în primele 19 minute
FC Voluntari - FC Botoșani 1-1, start de Superligă! Două goluri în primele 19 minute
Liverpool a aruncat bomba: fotbalistul de 100.000.000 de euro a semnat
Liverpool a aruncat bomba: fotbalistul de 100.000.000 de euro a semnat
Dan Petrescu, ce surpriză! Unde și-a făcut apariția
Dan Petrescu, ce surpriză! Unde și-a făcut apariția
FCSB - FC Argeș, de la 21:30 în prima etapă! Cine este fotbalistul unic în Superligă
FCSB - FC Argeș, de la 21:30 în prima etapă! Cine este fotbalistul unic în Superligă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics

„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”

L'Equipe dezvăluie ce s-a întâmplat în vestiarul Franței la pauza semifinalei cu Spania: "A vrut să provoace o revoltă"

L'Equipe dezvăluie ce s-a întâmplat în vestiarul Franței la pauza semifinalei cu Spania: "A vrut să provoace o revoltă"



Recomandarile redactiei
Dan Petrescu, ce surpriză! Unde și-a făcut apariția
Dan Petrescu, ce surpriză! Unde și-a făcut apariția
Liverpool a aruncat bomba: fotbalistul de 100.000.000 de euro a semnat
Liverpool a aruncat bomba: fotbalistul de 100.000.000 de euro a semnat
FC Voluntari - FC Botoșani 1-1, start de Superligă! Două goluri în primele 19 minute
FC Voluntari - FC Botoșani 1-1, start de Superligă! Două goluri în primele 19 minute
Unde a fost surprins Daniel Pancu: antrenorul Rapidului, „sub acoperire”
Unde a fost surprins Daniel Pancu: antrenorul Rapidului, „sub acoperire”
A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"
A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
„Câinii” s-au dezlănțuit pe Internet: acuzație incredibilă pentru brigada lui Szabolcs Kovacs!
„Câinii” s-au dezlănțuit pe Internet: acuzație incredibilă pentru brigada lui Szabolcs Kovacs!
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

stirileprotv Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

stirileprotv De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

stirileprotv Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!