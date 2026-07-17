Dinamo a dat lovitura! 750.000 de euro pentru unul dintre jucătorii-cheie

Dinamo va vinde unul dintre jucătorii de bază din ultimele două sezoane chiar înaintea startului noului sezon din Superliga.

„Câinii” i-au găsit deja înlocuitor și urmează să îl anunțe în mod oficial.

Transfer de 750.000 de euro de la Dinamo

Este vorba despre Maxime Sivis, care va pleca de la echipa bucureșteană în schimbul a 750.000 de euro, conform Prosport.

Francezul va semna cu FK Orenburg din Rusia, echipă care a terminat în stagiunea trecută pe poziția 12 în prima ligă.

Sivis a fost unul dintre oamenii de bază din echipa lui Zeljko Kopic, dar la fel ca antrenorul croat, francezul nu va începe sezonul 2026/2027 în tricoul „câinilor”.

Maxime Sivis a venit la Dinamo în iulie 2024, după ce a rămas liber de contract în urma despărțirii de Guingamp.

Francezul a adunat 71 de meciuri și a reușit două goluri și patru pase decisive în tricoul lui Dinamo.

700.000 de euro este cota fundașului dreapta, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.