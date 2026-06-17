Ivan Provedel (32 de ani), experimentatul portar al lui Lazio, este primul jucător pe care Cristi Chivu îl aduce la echipa sa în această perioadă de transferuri . Interesul lui Inter Milano pentru portarul italian a apărut în presa din străinătate în urmă cu câteva luni, dar acum mutarea pare să se fi concretizat.

După ce a câștigat titlul și Coppa Italia, Inter are ambiții mari în noul sezon. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Cristi Chivu va trebui să aibă un parcurs cât mai bun și în UEFA Champions League, competiție pe care campioana Italiei a părăsit-o în play-off-ul optimilor, fiind eliminată de micuța Bodo/Glimt (1-3, 1-2).

Inter Milano va plăti trei milioane de euro pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai grupării biancoceleste, iar Provedel va semna un contract valabil pentru următoarele trei sezoane.

În noul sezon, italianul ar urma să fie rezerva lui Josep Martinez în poarta lui Inter Milano, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Provedel urmează să-l înlocuiască la Inter Milano pe elveţianul Yann Sommer, aflat la final de contract, care se pregăteşte să-şi continue cariera în Olanda, la Ajax Amsterdam.

Sezon de excepție la debutul pe banca milanezilor

Inter a câștigat al 22-lea titlu din istorie încă din data de 3 mai (cu trei etape înainte de final). Sub comanda tehnicianului român, formația a strâns 87 de puncte și a marcat 89 de goluri, reușind astfel să egaleze recordul istoric al grupării. Pe lângă succesul din campionat, echipa a cucerit și Cupa Italiei.

Drept recunoaștere a acestor rezultate, Cristi Chivu a primit titlul de cel mai bun antrenor din Serie A, performanță bifată chiar la primul său sezon la cârma echipei de seniori a lui Inter.