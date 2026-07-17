A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Aymen Boutoutaou (25 de ani), extrema dreaptă de la Sochaux, este pe cale să semneze un contract cu FCSB, care ar urma să plătească aproximativ un milion de euro nou-promovatei din Ligue 2.

Fanii lui Sochaux, deranjați după ce Aymen Boutoutaou a cerut să plece la FCSB

Boutoutaou va pleca astfel de la Sochaux după doar un sezon, unul în care a contribuit din plin la promovarea echipei, cu 13 goluri și 6 pase decisive în toate competițiile. Plecarea fotbalistului de origine algeriană nu le-a picat deloc bine fanilor lui Sochaux, care și-au exprimat indignarea pe rețelele sociale sau în rubrica de comentarii din L'Est Républicain.

Mai mulți fani ai lui Sochaux sunt în principal nemulțumiți că Boutoutaou nu a acceptat propunerea de prelungire a contractului scadent anul viitor și a insistat să semneze cu FCSB, după cum a scris presa franceză. Alții susțin însă că plecarea extremei nu va fi o pierdere importantă.

Mai jos, câteva dintre părerile exprimate de fanii lui Sochaux după ce Boutoutaou a ajuns tot mai aproape de FCSB.