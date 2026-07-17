A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Aymen Boutoutaou (25 de ani), extrema dreaptă de la Sochaux, este pe cale să semneze un contract cu FCSB, care ar urma să plătească aproximativ un milion de euro nou-promovatei din Ligue 2.
Fanii lui Sochaux, deranjați după ce Aymen Boutoutaou a cerut să plece la FCSB
Boutoutaou va pleca astfel de la Sochaux după doar un sezon, unul în care a contribuit din plin la promovarea echipei, cu 13 goluri și 6 pase decisive în toate competițiile. Plecarea fotbalistului de origine algeriană nu le-a picat deloc bine fanilor lui Sochaux, care și-au exprimat indignarea pe rețelele sociale sau în rubrica de comentarii din L'Est Républicain.
Mai mulți fani ai lui Sochaux sunt în principal nemulțumiți că Boutoutaou nu a acceptat propunerea de prelungire a contractului scadent anul viitor și a insistat să semneze cu FCSB, după cum a scris presa franceză. Alții susțin însă că plecarea extremei nu va fi o pierdere importantă.
Mai jos, câteva dintre părerile exprimate de fanii lui Sochaux după ce Boutoutaou a ajuns tot mai aproape de FCSB.
- "Sunt foarte dezamăgit de jucătorii care se folosesc de Sochaux doar pentru a-și resuscita cariera. M-am săturat de jucători cu astfel de mentalitate"
- "Echipa ar fi trebuit să fie deja pregătită pentru cantonament. În schimb, 'mercenarii' caută să plece. Ne putem teme, pe bună dreptate, că aventura în Ligue 2 va fi una foarte scurtă"
- "Obiectivul de a promova în Ligue 2 a fost deja îndeplinit, deci e în regulă. Jucătorul acesta este bun, dar, în opinia mea, nu este suficient de constant sau de încredere pe durata unui meci întreg. Și, până la urmă, a evoluat doar în National. Sochaux poate aduce un jucător mai bun pe postul lui, cum ar fi Rayan Lutin, de exemplu"
- "Dezamăgitor, dar îi mulțumim pentru sezonul pe care l-a avut la noi"
- "Du-te și lasă-ne! Mulțumim pentru sezon și pentru promovare, dar ne-am săturat de jucătorii care se gândesc doar la bani. Drum bun!"
- "Ai făcut o alegere greșită în carieră. Drum bun!"
- "Încă un jucător de uitat. Să plece. Sper să nu văd niciun suporter al acestui club urmărindu-i parcursul sau urându-i succes. E timpul ca lumea să mai aibă puțină mândrie pentru acest club"
- "Probabil că își va tripla salariul. Ar fi putut să strălucească la Sochaux și să atragă atenția unor cluburi din Ligue 1. Păcat. Totuși, trebuie să-i respectăm alegerea"
- "Dacă vrea să plece, atunci să plece. În astfel de condiții, nu are rost să-l plângem. Să încasăm banii pe care îi putem obține în schimbul lui și să-l înlocuim cât mai repede cu un jucător care își dorește să se implice pe deplin în proiect"
- "Din păcate, nu vom reuși să-l înlocuim. Avea cu adevărat un nivel care putea decide soarta unui meci, chiar dacă, uneori, m-a scos din sărite. Cei care sunt deja în lot vor trebui să-și asume mai multe responsabilități, în special Baghdadi"