A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: &quot;Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB este pe cale să oficializeze un nou transfer în această vară.

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Aymen Boutoutaou (25 de ani), extrema dreaptă de la Sochaux, este pe cale să semneze un contract cu FCSB, care ar urma să plătească aproximativ un milion de euro nou-promovatei din Ligue 2.

Fanii lui Sochaux, deranjați după ce Aymen Boutoutaou a cerut să plece la FCSB

Boutoutaou va pleca astfel de la Sochaux după doar un sezon, unul în care a contribuit din plin la promovarea echipei, cu 13 goluri și 6 pase decisive în toate competițiile. Plecarea fotbalistului de origine algeriană nu le-a picat deloc bine fanilor lui Sochaux, care și-au exprimat indignarea pe rețelele sociale sau în rubrica de comentarii din L'Est Républicain.

Mai mulți fani ai lui Sochaux sunt în principal nemulțumiți că Boutoutaou nu a acceptat propunerea de prelungire a contractului scadent anul viitor și a insistat să semneze cu FCSB, după cum a scris presa franceză. Alții susțin însă că plecarea extremei nu va fi o pierdere importantă.

Mai jos, câteva dintre părerile exprimate de fanii lui Sochaux după ce Boutoutaou a ajuns tot mai aproape de FCSB.

  • "Sunt foarte dezamăgit de jucătorii care se folosesc de Sochaux doar pentru a-și resuscita cariera. M-am săturat de jucători cu astfel de mentalitate"
  • "Echipa ar fi trebuit să fie deja pregătită pentru cantonament. În schimb, 'mercenarii' caută să plece. Ne putem teme, pe bună dreptate, că aventura în Ligue 2 va fi una foarte scurtă"
  • "Obiectivul de a promova în Ligue 2 a fost deja îndeplinit, deci e în regulă. Jucătorul acesta este bun, dar, în opinia mea, nu este suficient de constant sau de încredere pe durata unui meci întreg. Și, până la urmă, a evoluat doar în National. Sochaux poate aduce un jucător mai bun pe postul lui, cum ar fi Rayan Lutin, de exemplu"
  • "Dezamăgitor, dar îi mulțumim pentru sezonul pe care l-a avut la noi"
  • "Du-te și lasă-ne! Mulțumim pentru sezon și pentru promovare, dar ne-am săturat de jucătorii care se gândesc doar la bani. Drum bun!"
  • "Ai făcut o alegere greșită în carieră. Drum bun!"
  • "Încă un jucător de uitat. Să plece. Sper să nu văd niciun suporter al acestui club urmărindu-i parcursul sau urându-i succes. E timpul ca lumea să mai aibă puțină mândrie pentru acest club"
  • "Probabil că își va tripla salariul. Ar fi putut să strălucească la Sochaux și să atragă atenția unor cluburi din Ligue 1. Păcat. Totuși, trebuie să-i respectăm alegerea"
  • "Dacă vrea să plece, atunci să plece. În astfel de condiții, nu are rost să-l plângem. Să încasăm banii pe care îi putem obține în schimbul lui și să-l înlocuim cât mai repede cu un jucător care își dorește să se implice pe deplin în proiect"
  • "Din păcate, nu vom reuși să-l înlocuim. Avea cu adevărat un nivel care putea decide soarta unui meci, chiar dacă, uneori, m-a scos din sărite. Cei care sunt deja în lot vor trebui să-și asume mai multe responsabilități, în special Baghdadi"

Cine este Aymen Boutoutaou, jucătorul așteptat să semneze cu FCSB

Până acum, Aymen Boutoutaou a jucat exclusiv în Franța, în ligile inferioare. La vârsta de 13 ani a ajuns în academia lui Valenciennes FC, iar în 2020 a fost promovat la prima echipă, în tricoul căreia a strâns 128 de meciuri, 17 goluri și 5 pase decisive. Vara trecută a semnat cu Sochaux din postura de jucător liber de contract.

În sezonul trecut a jucat în 37 de partide, a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive, iar în această vară a început cantonamentul de vară cu Sochaux, reușind inclusiv să înscrie într-un amical cu Zurich.

Fost internațional de juniori al Algeriei, Boutoutaou măsoară 1,74m, este cotat de Transfermarkt la 800.000 de euro și poate evolua pe toate pozițiile din spatele vârfului.

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