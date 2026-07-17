LIVE TEXT FC Voluntari - FC Botoșani, start de Superligă! Primul meci al sezonului, de la ora 18:30

FC Voluntari - FC Botoșani, start de Superligă! Primul meci al sezonului, de la ora 18:30 Superliga
SPORT.RO
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Începe ediția 2026-2027 din Superliga României.

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FC Voluntari - FC Botoșani

Superliga 2026-2027 începe astăzi, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:30.

FC Voluntari și FC Botoșani deschid cea de a 109-a ediție de campionat, cea în care, pentru prima dată în istoria Superligii sunt la start 14 echipe care au câștigat cel puțin unul dintre cele trei trofee interne (campionat, cupă, supercupă).

Ilfovenii s-au impus în dubla din barajul pentru promovare / retrogradare disputat în fața celor de la FC Hermannstadt (2-3 deplasare / 3-0 acasă) și au revenit pe prima scenă după o pauză de doi ani.

Moldovenii vor lua startul în cel de-al 14-lea sezon consecutiv în principala competiție internă, meciul din această rundă fiind cel de-al 500-lea pe care gruparea botoșăneană îl va disputa în Superligă.

Fotbaliști cu aproape 350 de meciuri în prima ligă

Transferat în pauza competițională, Denis Haruț va bifa a 150-a prezență pe prima scenă, FC Voluntari fiind a cincea echipă în tricoul căreia va evolua în întrecerea de elită a României (ACS Poli, FC Botoșani, FCSB, Sepsi OSK).

Nouă jucători din lotul antrenat de Marius Croitoru au peste 100 de jocuri disputate în Superligă, dintre care doi au depășit borna de 300 de partide (Andrei Miron - 345, Alexandru Țigănașu - 344).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 28 de ori, de șapte ori s-au impus ilfovenii, de 11 ori au câștigat moldovenii, iar alte 10 confruntări s-au terminat la egalitate.

Statistica întâlnirilor directe

Întâia dispută a avut loc pe 7 august 2015, FC Voluntari - FC Botoşani 1-1, marcatori Adr. Bălan şi Cabrera. Alte șase remize s-au terminat cu acelaşi scor.

Prima victorie din contul moldovenilor: 29 aprilie 2016, FC Botoşani - FC Voluntari 4-2.

Prima victorie din contul ilfovenilor: 5 august 2016, FC Voluntari - FC Botoşani 4-2.

Cea mai recentă întâlnire directă din campionat: 4 mai 2024, FC Botoșani - FC Voluntari 0-0. Info: LPF

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