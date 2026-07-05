După ce i-a prezentat deja pe Marc Cucurella, Ibrahima Konate, și Bernardo Silva, a venit și rândul lui Denzel Dumfries, starul transferat de la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.

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Fundașul lateral olandez a evoluat pentru Inter în perioada 2021-2026, însă aflat în ultimul an de contract, Real Madrid a plătit 20 de milioane pentru Dumfries, sumă ce reprezintă clauza de reziliere pe care fotbalistul o avea în contractul cu Inter.

Dumfries a semnat cu Real Madrid un contract valabil patru ani, până în 2030.

”Real Madrid și Inter Milano au ajuns la un acord pentru transferul lui Denzel Dumfries. Fundașul olandez a semnat un contract cu clubul madrilen valabil pentru următoarele patru sezoane, până la 30 iunie 2030”, a fost anunțul lui Real Madrid.