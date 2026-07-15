OUT! Pleacă de la Barcelona și semnează cu rivalul lui Cristi Chivu

Transferul se va realiza pentru aproximativ 700.000 de euro, iar Barcelona și-a asigurat și un procent de 20% dintr-un viitor transfer al fundașului central.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, fotbalistul a plecat deja spre Italia, unde urmează să semneze un contract pe termen lung cu formația lombardă.

Echipa pregătită de Cesc Fabregas, una dintre rivalele lui Cristi Chivu în Italia, a ajuns la un acord pentru transferul fundașului Andres Cuenca de la Barcelona.

Înainte de plecare, tânărul fundaș a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru fanii Barcelonei.

„Nu este niciodată ușor să îți iei rămas-bun de la locul unde ai crescut. Am venit aici copil și plec cu o mulțime de amintiri, lecții și oameni care mi-au schimbat viața.

Au fost ani incredibili în care am apărat acest tricou, am împărțit vestiarul cu colegi care mi-au devenit prieteni și am învățat de la antrenori care m-au ajutat să cresc atât ca fotbalist, cât și ca om.

Au existat și momente dificile, dar chiar și atunci m-am simțit norocos că am făcut parte din acest club. Tot ceea ce am trăit m-a făcut un jucător și un om mai bun.

Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor și oamenilor din club. Plec mândru de tot ce am realizat împreună și entuziasmat de noua provocare. O parte din mine va rămâne mereu aici. Mulțumesc pentru tot. Visca el Barça!”, a transmis Cuenca.

Como va juca în Champions League

Formația pregătită de Cesc Fabregas vine după un sezon excelent, în care a terminat pe locul patru în Serie A și s-a calificat în grupele UEFA Champions League. De asemenea, lombarzii au ajuns până în semifinalele Cupei Italiei, unde au fost eliminați de Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu.

Până acum, Como i-a transferat în această vară pe Alvaro Morata, Luis Milla, Andres Cuenca, Kaiki Bruno și a readus mai mulți jucători reveniți după împrumuturi, în timp ce de lot s-au despărțit Patrick Cutrone, Sergi Roberto și Alberto Moreno.