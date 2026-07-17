LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, FCSB și FC Argeș se întâlnesc în prima etapă din Superligă pe Stadionul Steaua.

Bucureștenii vin după o stagiune mai puțin reușită, în care au evoluat pentru întâia oară în play-out. Aceștia s-au mai redresat în fața fanilor în final, când au prins cupele europene în urma victoriilor cu FC Botoșani și Dinamo din meciurile de baraj.

FC Argeș s-a numărat printre revelațiile ediției precedente, când a fost prima echipă cu statut de promovată care a reușit calificarea în play-off.

10 victorii, cinci remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul trecut pe teren propriu. De partea cealaltă, piteștenii s-au impus în opt dintre cele 20 de deplasări, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Florin Tănase, jucătorul activ cu cele mai multe goluri în prima divizie

Cu 117 goluri marcate (46 din penalty), Florin Tănase este jucătorul activ cu cele mai multe reușite pe prima scenă.

De reamintit că, în sezonul anterior, acesta a fost și fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive - 23 (15 goluri înscrise, opt pase decisive).

Roberto Sierra, unic în Superligă

Mijlocașul spaniol Roberto Sierra a bifat prezențe pentru argeșeni în toate cele 40 de etape din 2025-2026, fiind singurul din Superligă cu o asemenea performanță în stagiunea precedentă.

De asemenea, printre remarcați s-a aflat și Mario Tudose, care a strâns cele mai multe minute dintre toți jucătorii eligibili U 21 (3.406 minute).

FC Argeș s-a distrat cu FCSB în sezonul trecut

FC Argeș s-a impus în ambele partide din sezonul trecut, 2-0 în deplasare (A. Bettaieb, R. Moldoveanu) și 1-0 pe teren propriu (Y. Pîrvu).

Tehnicianul Bogdan Andone a mai întâlnit-o pe FCSB de șapte ori, a câștigat patru jocuri și a pierdut trei. De reamintit că, a antrenat gruparea roș-albastră la începutul stagiunii 2019/2020 (7 meciuri în toate competițiile - 4 victorii - 1 remiză - 2 înfrângeri). Info: LPF

De ce a adus în discuție Bogdan Andone numele lui Becali înaintea înfruntării din Superliga României

Antrenorul echipei FC Argeş, Bogdan Andone, a declarat, joi, într-o conferinţa de presă, că echipa sa trebuie să fie pregătită de la primul meci şi să facă un joc bun cu un rezultat pozitiv cu FCSB, din noul sezon al Superligii de fotbal.

''Este un sezon diferit faţă de anul trecut, pentru că anul trecut veneam după o promovare din Liga a II-a şi eram consideraţi o echipă nou promovată, dar acum este cu totul altceva, venim după un sezon de Liga 1, cu play-off şi cu o semifinală de Cupă a României, aşa că toată lumea ne va trata cu maximă seriozitate şi va trebui să fim pregătiţi încă de la primul meci, adică de mâine ca să fim la un nivel bun'', a spus Andone, potrivit Agerpres.

Întrebat despre adversara de vineri, antrenorul echipei piteştene a spus: ''Nu îmi place să vorbesc despre adversar, fiecare are strategia sa, cu siguranţă se vor întări şi sunt convins de acest lucru, îl cunosc foarte bine pe domnul Mihai Stoica, cunosc foarte bine şi ambiţiile domnului George Becali, cu siguranţă vor mai face achiziţii. A fost o perioadă foarte scurtă de vacanţă şi de pregătire, poate şi această întârziere în transferuri, nu doar la ei, dar şi noi suntem în aceeaşi situaţie şi de asemenea mai multe echipe, poate doar Universitatea Craiova, care joacă în Liga Campionilor, şi-a făcut achiziţiile pe care şi le-a dorit în vară. Noi încercăm să ne concentrăm la ceea ce avem noi de făcut şi să abordăm meciul de mâine seară cât mai bine din toate punctele de vedere, să încercăm să facem un joc bun şi să facem un rezultat pozitiv''.

Privind concurenţa din cadrul lotului pentru fiecare post, Andone a explicat: ''Din fericire am reuşit să ţinem aproape toţi jucătorii, dar din păcate cu toate eforturile făcute de club, de Dani Coman şi directorul sportiv Sorin Boiangiu nu am reuşit să-l păstrăm pe Adel Bettaieb în continuare la noi, însă este şi normal, el făcând un sezon bun a primit oferte salariale de 3-4 ori mai mari faţă de ce îi putem oferi noi şi este şi normal să se gândească să meargă la alt club. Din fericire, am reuşit să ţinem lotul în mare măsură.

Au plecat Takayuki Seto şi Marius Briceag, cărora le mulţumesc pentru cele două sezoane petrecute împreună şi pentru munca lor la echipă, Kevin Luckassen la fel. Acest lucru este un punct bun, pentru că avem continuitate şi omogenitate în echipă, iar la capitolul veniri mai încercăm să mai aducem doi-trei jucători pe poziţiile pe care avem nevoie ca să avem dubluri, să putem fi la un nivel bun pentru că ne aşteaptă un sezon lung, greu şi dificil''.

''Cu siguranţă va fi un sezon dificil, iar acest lucru nu înseamnă ca sezonul trecut a fost uşor, dar va trebui să rămânem la standardele înalte din toate punctele de vedere ca organizare a clubului ca joc al echipei ca rezultate, ca tot ceea ce a fost anul trecut, emulaţia oamenilor şi a suporterilor în jurul echipei, să fim împreună indiferent cât de dificil va fi acest drum, acest sezon şi din punctul meu de vedere, din punct de vedere sportiv, este că echipa va juca fiecare meci cu aceeaşi dorinţă, cu aceeaşi atitudine pozitivă cum a fost şi sezonul trecut şi că băieţii vor da totul pe teren ca în sezonul trecut pentru a face rezultate cât mai bune'', a mai spus Andone.

Tehnicianul a comentat nevoile echipei sale în privinţa întăririi lotului:

''Rămâne de văzut ce jucători vom reuşi să aducem, pentru că avem şi noi nişte poziţii pe care trebuie să ne întărim. Am avut nişte jucători ţintă, dar nu am reuşit pentru că pretenţiile financiare sunt mult mai mari decât ceea ce putem noi oferi în momentul de faţă, dar directorul sportiv şi preşedintele clubului încearcă să găsească cele mai bune soluţii pe care noi ni le putem permite, iar în funcţie de ceea ce vom putea aduce vom vedea ce va fi.

Jucătorii care vor veni trebuie să fie puţin peste nivelul echipei, ca să ne aducă un plus de mentalitate, de valoare, de experienţă şi sper ca sezonul trecut de play-off să ne fii adus o oarecare maturitate în gestionarea momentelor de joc, pentru că am pierdut multe puncte pe final de joc, cu multe momente interpretate greşit''.

''Pe suporteri îi rog să fie alături de echipă să-i susţină necondiţionat, atât acasă cât şi în deplasare, şi să nu uităm că doar împreună putem reuşi'', a transmis în încheiere pentru fanii piteşteni antrenorul echipei FC Argeş.