Nicolae Stanciu a plecat din România în urmă cu zece ani, când FCSB l-a vândut la Anderlecht pentru 11 milioane de euro. În străinătate, internaționalul român a mai fost legitimat la Sparta și Slavia Praga, Al Ahli, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și DL Yingbo.

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit

Recent, s-a scris că ”U” Cluj îl vrea pe Nicolae Stanciu în lot și că negociază revenirea fotbalistului în primul eșalon al României. La mijloc ar fi vorba despre un salariu consistent și bonusuri mari (DETALII AICI).

Potrivit fanatik, Nicolae Stanciu ar avea o înțelegere verbală cu ”U” Cluj. Mutarea ar urma să se efectueze în iarnă, atunci când se încheie campionatul în China.

Aceeași sursă a indicat și faptul că Gigi Becali a auzit de înțelegerea dintre Stanciu și ardelenii și că ar fi gata să deturneze transferul.

Patronul lui FCSB ar fi purtat deja o discuție cu Mihai Stoica, administratorul special al clubului, pe care l-ar fi însărcinat să depună toate eforturile necesare pentru a-l convinge pe Stanciu să aleagă gruparea roș-albastră în detrimentul lui ”U” Clujj.

Cifrele lui Nicolae Stanciu