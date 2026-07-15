Fotbalistul care l-a făcut pe Cristi Chivu să spună: „Abia aștept să-l văd pe teren”

Fotbalistul care l-a făcut pe Cristi Chivu să spună: „Abia aștept să-l văd pe teren” Serie A Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Cristi Chivu începe un nou sezon pe banca lui Inter Milano.

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Inter a anunțat oficial revenirea mijlocașului sârb Aleksandar Stankovic (20 de ani), fiul legendarului Dejan Stankovic, după ce a activat clauza de răscumpărare în valoare de 23 de milioane de euro de la Club Brugge. 

Cristi Chivu: „Abia aștept să-l văd pe teren”

Aleksandar Stankovic este unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu îi cunoaște foarte bine, cei doi colaborând în perioada în care românul pregătea echipa Primavera a lui Inter.

Antrenorul român este convins că mijlocașul poate reprezenta o soluție importantă pentru primul lot și a transmis că așteaptă cu nerăbdare să îl vadă din nou în tricoul nerazzurrilor.

„Abia aștept să-l văd pe teren”, a spus Cristi Chivu despre Aleksandar Stankovic.

Fiul fostei legende Dejan Stankovic a evoluat sezonul trecut la Club Brugge, după ce anterior fusese împrumutat la FC Luzern, în Elveția.

Aleksandar Stankovic a făcut pasul și la prima reprezentativă a Serbiei. Mijlocașul a debutat în octombrie 2025 și a adunat deja opt selecții și un gol pentru naționala de seniori.

Inter începe pregătirile pentru noul sezon

Înaintea debutului în Serie A, formația pregătită de Cristi Chivu va disputa trei partide amicale, împotriva lui Karlsruher SC, Manchester City și AC Milan.

Inter va debuta apoi în noul sezon pe teren propriu, contra nou-promovatei Monza. În etapa a doua va evolua în deplasare cu Cagliari, iar primul mare test va veni încă din runda a treia, când pe San Siro va sosi Napoli.

Primul Derby della Madonnina este programat în etapa a zecea, când Inter va întâlni AC Milan, în timp ce turul campionatului se va încheia cu Derby d'Italia împotriva lui Juventus.

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