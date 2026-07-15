Fotbalistul care l-a făcut pe Cristi Chivu să spună: „Abia aștept să-l văd pe teren”

Inter a anunțat oficial revenirea mijlocașului sârb Aleksandar Stankovic (20 de ani), fiul legendarului Dejan Stankovic, după ce a activat clauza de răscumpărare în valoare de 23 de milioane de euro de la Club Brugge.

Cristi Chivu: „Abia aștept să-l văd pe teren”

Aleksandar Stankovic este unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu îi cunoaște foarte bine, cei doi colaborând în perioada în care românul pregătea echipa Primavera a lui Inter.

Antrenorul român este convins că mijlocașul poate reprezenta o soluție importantă pentru primul lot și a transmis că așteaptă cu nerăbdare să îl vadă din nou în tricoul nerazzurrilor.

„Abia aștept să-l văd pe teren”, a spus Cristi Chivu despre Aleksandar Stankovic.

Fiul fostei legende Dejan Stankovic a evoluat sezonul trecut la Club Brugge, după ce anterior fusese împrumutat la FC Luzern, în Elveția.