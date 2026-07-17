Como va plăti 32 de milioane de euro pentru Chalobah

Como 1907 a ajuns la un acord cu Chelsea pentru transferul stoperului Trevoh Chalobah, reușind să învingă concurența lui Inter Milano pentru jucător. Clubul lombard, care a terminat pe locul al patrulea în Serie A și reușit să se califice în grupele Champions League pentru stagiunea 2026-2027, va plătit suma de 32 de milioane de euro. Clubul italian este deținut de puternica familie Hartono, prin PT Djarum, o companie din industria tabacului, cu sediul în Kudus (Indonezia).

Trevoh Chalobah (27 de ani / 192 cm) este născut la Freetown (Sierra Leone), dar a emigrat în Anglia la vârsta de doi ani, crescând în cartierul Gipsy Hill din London Borough of Lambeth. Evoluează pe postul de fundaș central și jucat pentru echipele Chelsea (2018, 2021-2024, 2025-2026), Ipswich Town (2018-2019 / împrumutat), Huddersfield Town (2019-2020 / împrumutat), Lorient (2020-2021 / împrumutat) și Crystal Palace (2024-2025 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele U20 (6 meciuri, 1 gol), U21 (3 meciuri) și de seniori (1) ale Angliei. Fratele său, Nathaniel Chalobah (31 de ani), a evoluat ca închizător pentru Chelsea, Watford, Nottingham Forest, Middlesbrough, Burnley, Reading, Napoli, Fulham, WBA și Sheffield Wednesday.

Como făcuse deja cinci achiziții, în această vară

În această vară, Como i-a transferat pe Alvaro Morata (AC Milan / 12 mil. euro), Mattia Liberali (Catanzaro / 6 mil. euro), Luis Milla (Getafe / 6 mil. euro), Andres Cuenca (Barca Athletic / 500.000 euro) și Kaiki Bruno (Cruzeiro / împrumutat). De asemena, i-a reprimit după împrumuturi pe Yannik Engelhardt (Borussia Monchengladbach), Stefan Posch (Mainz), Alberto Dossena (Cagliari), Ivan Azon (Ipswich Town), Alieu Fadera (Sassuolo), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Andrea Le Borgne (Avellino), Luca Mazzitelli (Cagliari), Matthias Braunoder (Bari), Ali Jasim (Al Najma), Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Marlon Mustapha (SCR Altach), Tommaso Fumagalli (Reggiana), Jacopo Simonetta (Siracusa) și Diego Altamonte (Asti).

Au fost păstrați în lot portarii Jean Butez, Noel Tornquist și Mauro Vigorito și jucătorii de câmp Kacobo Ramon, Marc Oliver Kempf, Edoardo Goldaniga, Alex Valle, Ivan Smolcic, Ignace Van der Brempt, Mergim Vijvoda, Maximo Perrone, Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret, Adrian Lahdo, Nico Paz, Martin Baturina, Jesus Rodriguez, Assane Diao, Jyden Addai, Nicolas Kuhn și Anastasios Douvikas.

Cutrone, Roberto și Moreno, printre jucătorii importanți care au plecat

De asemenea, clubul lombard s-a despărțit de Patrick Cutrone (Monza / 4 mil. euro), Tommaso Cassandro (Palermo / 1.5 mil. euro), Ken Kone (Frosinone (1.3 mil. euro), Giuseppe Mazzaglia (US Caratese / gratis), Sergi Roberto, Alberto Moreno (contracte încheiate), Fellipe Jack (Cremonese / împrumutat), Federico Chinetti (Mantova / împrumutat), Diego Carlos (Fenerbahce / împrumut expirat), Henrique Menke (Inter Porto Alegre / împrumut expirat) și Nikola Cavlina (Dinamo Zagreb / împrumut expirat).

Conform presei italiene, pe lista de achiziții a clubului s-ar mai afla Jaouen Hadjam (Young Boys), Danilo (Botafogo), Davinson Sanchez (Galatasaray), Franjo Ivanovic (Benfica), Yan Couto (Borussia Dortmund), Issa Diop (Fulham), Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise), Rene Mitongo (Standard Liege), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Goncalo Inacio (Sporting Lisabona), Oumar Soulet (Udinese), Tosin Adarabioyo (Chelsea), Cesar Palacios (Real Madrid), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Jerome Opoku (Istanbul BB), Andreas Schjelderup (Benfica), Agustin Giay (Palmeiras) și Antonio Vergara (Napoli).

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