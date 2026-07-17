VIDEO EXCLUSIV Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”

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SPORT.RO
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Fostul jucător al Stelei analizează ultima mutare făcută de Gigi Becali la FCSB.

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Transferul mijlocașului francez Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB este privit ca un pas mai degrabă avantajos pentru fotbalistul de 32 de ani decât pentru echipa roș-albastră.

FCSB a oficializat luni seară (13 iulie) transferul lui Eddy Gnahore, sportiv care s-a despărțit recent de rivala Dinamo. Jucătorul din Hexagon a semnat din postura de fotbalist liber de contract, urmând să îmbrace tricoul cu numărul 8.

Transferul, un câștig pentru jucător

Prezent în cadrul emisiunii „Poveștile SPORT.RO”, moderată de Andru Nenciu, fostul fotbalist Iosif Rotaru a analizat mutarea mijlocașului la echipa roș-albastră. Potrivit acestuia, mutarea reprezintă un real avantaj pentru Gnahore, deși fotbalistul ar putea întâmpina dificultăți în a se plia pe cerințele tactice ale noii sale echipe.

„Nu trebuie să condamni niciodată un jucător de fotbal, pentru că este un jucător profesionist și oriunde este plătit bine și i se oferă un loc de muncă, merge. În toată lumea este la fel. Nu este de condamnat. 

Să nu fie un caz 'Politic 2', care a venit de la Dinamo. A jucat într-o anumită conjunctură bine, pentru că nu e un jucător care verticalizează mult jocul, care ajunge la finalizare. Și la FCSB sunt pretențiile destul de mari. 

Un jucător care, într-adevăr, unu contra unu e puternic, recuperează mingi, dar în momentul în care intră în posesie are un punct de stagnare. Pasează mult lateral, calcă mingea cu talpa. O ține, pierde fracțiuni de secundă importante în loc să dea viteză jocului. Cred că transferul a fost mai bun pentru el”, a spus Iosif Rotaru.

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Eddy Gnahore
Gnahore
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Experiența internațională și achizițiile verii la FCSB

Eddy Gnahore a petrecut ultimii doi ani la Dinamo, perioadă în care a bifat 97 de partide oficiale. În acest interval, Gnahore a marcat șase goluri și a livrat cinci pase decisive. Până să ajungă în fotbalul românesc, jucătorul a evoluat pentru cluburi precum Napoli, Palermo, Amiens, Crotone, Carpi, Perugia, Ascoli, Carrarese și WH Yangtze.

Gnahore se alătură astfel campaniei de achiziții bifate de FCSB în această vară. Pe lângă francez, echipa i-a mai adus pe fundașii Ronny Labonne, transferat din liga a treia franceză de la SM Caen, și Ricardo Pădurariu de la Corvinul Hunedoara. De asemenea, lotul a fost completat cu atacantul Dennis Politic, care a revenit de la FC Hermannstadt.

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