Transferul mijlocașului francez Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB este privit ca un pas mai degrabă avantajos pentru fotbalistul de 32 de ani decât pentru echipa roș-albastră.

FCSB a oficializat luni seară (13 iulie) transferul lui Eddy Gnahore, sportiv care s-a despărțit recent de rivala Dinamo. Jucătorul din Hexagon a semnat din postura de fotbalist liber de contract, urmând să îmbrace tricoul cu numărul 8.

Transferul, un câștig pentru jucător

Prezent în cadrul emisiunii „Poveștile SPORT.RO”, moderată de Andru Nenciu, fostul fotbalist Iosif Rotaru a analizat mutarea mijlocașului la echipa roș-albastră. Potrivit acestuia, mutarea reprezintă un real avantaj pentru Gnahore, deși fotbalistul ar putea întâmpina dificultăți în a se plia pe cerințele tactice ale noii sale echipe.

„Nu trebuie să condamni niciodată un jucător de fotbal, pentru că este un jucător profesionist și oriunde este plătit bine și i se oferă un loc de muncă, merge. În toată lumea este la fel. Nu este de condamnat.

Să nu fie un caz 'Politic 2', care a venit de la Dinamo. A jucat într-o anumită conjunctură bine, pentru că nu e un jucător care verticalizează mult jocul, care ajunge la finalizare. Și la FCSB sunt pretențiile destul de mari.

Un jucător care, într-adevăr, unu contra unu e puternic, recuperează mingi, dar în momentul în care intră în posesie are un punct de stagnare. Pasează mult lateral, calcă mingea cu talpa. O ține, pierde fracțiuni de secundă importante în loc să dea viteză jocului. Cred că transferul a fost mai bun pentru el”, a spus Iosif Rotaru.