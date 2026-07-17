Rapid i-a reziliat contractul lui Kader Keita

Rapid a anunțat în ultimele săptămâni că va încerca să ajungă la un acord privind rezilierea înțelegerii lui Kader Keita. Despărțirea s-a oficializat vineri, chiar în ziua în care debutează noul sezon din Superliga.

"FC Rapid și mijlocașul ivorian au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Acesta a îmbrăcat tricoul echipei noastre în 44 de partide oficiale, în care a dat dovadă de profesionalism și implicare deplină. Mulțumim, Kader, și mult success în continuare!", au transmis giuleștenii.

Keita, care a mai jucat în România la CFR Cluj, a sosit la Rapid în februarie 2025. Ultimele luni au fost extrem de complicate pentru ivorian în afara terenului.

Kader Keita a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din Capitală pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentul, după ce, în luna martie, a lovit cu mașina o femeie care traversa pe trecerea de pietoni și a fugit.

Kader Keita a fost trimis în judecată

Potrivit unui comunicat al PJS2 transmis, miercuri, 24 iunie, AGERPRES, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de DGPMB - Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus marți trimiterea în judecată a lui K.A.K., cercetat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și ucidere din culpă.

Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că persoana la care se face referire în comunicat este fotbalistul Kader Keita, legitimat la clubul Rapid București.

'La data de 3 martie, ora 5:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din municipiul București, Sector 2 și, fără a acorda prioritate de trecere, a accidentat-o pe numita I.F, angajată în traversarea părții carosabile, pe trecerea pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător, apoi a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviințarea organelor de poliție ori a procurorului. Ulterior, la data de 07.04.2026 a rezultat decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată într-o unitate spitalicească', au precizat anchetatorii.