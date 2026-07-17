VIDEO „Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics

„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics Sporturi
SPORT.RO
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Carolina-Andreea Pungă, pe val la Campionatele Europene de atletism Under-18.

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Carolina-Andreea PungăCampionatele Europene de atletism Under-18atletism
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Sportiva română Carolina-Andreea Pungă s-a calificat în semifinalele probei de 100 m, joi, în prima zi a Campionatelor Europene de atletism Under-18 de la Rieti (Italia), după ce a fost înregistrată cu al patrulea timp din serii, 11 sec 51/100.

„Țineți minte acest nume! La doar 15 ani, Carolina-Andreea Pungă face deja furori la Campionatele Europene de atletism Under-18”, au scris cei de la European Athletics după cursa entuziasmantă făcută de sportiva din România.

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Rezultatele celorlalți români aflați competiția europeană

La aruncarea ciocanului, Patricia Elena Nastasă s-a clasat pe locul 21 în calificări, cu 57,83 metri, iar Briana Szabo a fost a 23-a, cu 54,33 metri.

Nici Alexia-Teodora Turcu nu a reușit un rezultat mai bun la aruncarea discului, încheind pe locul 25 în calificări, cu 40,89 metri.

La 400 m, Luca Gabriel Ciocoiu a avut al 28-lea timp din serii (49 sec 35/100), în timp ce Mario Petrișor Doagă nu a mai luat startul.

România participă la competiție cu un lot de 20 de sportivi, dintre care 11 la feminin și 9 la masculin.

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