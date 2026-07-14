Doar trei mutări a bifat Inter în această fereastră de transferuri. Italienii i-au adus pe Aleksandar Stankovic (23 de milioane de euro de la Club Brugge), Manuel Akanji (15 milioane de euro de la Manchester City) și pe Ivan Provedel (3 milioane de euro de la Lazio) până acum la echipă.

Chivu, motiv de bucurie la Inter! Anunțul venit din Italia

Fostul fotbalist Massimo Orlando este de părere că Inter rămâne, chiar și după aceste mutări, cea mai puternică echipă din Serie A

Cu toate acestea, el a lăsat de înțeles că lotul pregătit de Chivu la Milano ar mai putea beneficia de câteva completări, menite să ofere și mai multă consistență unei grupări deja solide.

”Pe hârtie, Inter rămâne cea mai puternică, dar cu siguranță sunt de făcut niște schimbări, mai ales în defensivă. Dumfries a fost crucial. Pentru mine, încă există dorință, foame și jucători importanți.

Calhanoglu va fi dezamăgit după Campionatul Mondial și va dori să-și revină. Liga Campionilor? Marotta are dreptate să aibă ambiții, dar acum nu sunt suficient de competitivi pentru a merge până la capăt”, a spus Orlando, potrivit fcinter1908.it.

Programul lui Inter în primele 19 etape: