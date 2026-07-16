Cristi Chivu nu îl va avea pe Curtis Jones la Inter în această vară. Deși mijlocașul lui Liverpool s-a aflat pe lista de transferuri a vicecampioanei Italiei, conducerea clubului a decis să renunțe la negocieri.

Inter a renunțat la Curtis Jones

Presa din Italia anunță că, în urma unei ședințe dintre Cristian Chivu și conducerea clubului, Inter a decis să oprească negocierile pentru Curtis Jones.

„Inter a decis să renunțe la urmărirea lui Curtis Jones. După discuțiile dintre Cristian Chivu și conducerea clubului, s-a stabilit că mijlocașul lui Liverpool nu reprezintă o prioritate. Prețul cerut, de 40 de milioane de euro, este considerat prea mare, iar Inter ar putea reveni pentru el doar dacă va deveni liber de contract. O alternativă este Matteo Kovacic”, scriu italienii.

Curtis Jones este unul dintre produsele academiei lui Liverpool și a fost promovat la prima echipă de Jurgen Klopp în 2020.

Până în prezent, mijlocașul a adunat peste 200 de apariții în tricoul „cormoranilor”, reușind să marcheze 22 de goluri și să ofere 25 de pase decisive în aproximativ 12.000 de minute petrecute pe teren.

În 2025, Jones a atins cea mai mare cotă de piață din carieră, 50 de milioane de euro. În prezent, este evaluat la 35 de milioane de euro de Transfermarkt și mai are contract cu Liverpool până în vara anului 2027.