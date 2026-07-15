Principalul adversar al lui Cristi Chivu din Serie A: „Este însetat după revanșă”

Principalul adversar al lui Cristi Chivu din Serie A: „Este însetat după revanșă” Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu a câștigat titlul și cupa în Italia în primul sezon pe banca lui Inter.

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Antrenorul român a reușit o performanță incredibilă încă din primul an pe banca lui Inter și a bifat eventul.

Cristi Chivu nu va avea o misiune ușoară în stagiunea viitoare, când se va lupta din nou cu Napoli, AC Milan, Juventus, AS Roma și Como.

Cine va fi principalul adversar al lui Cristi Chivu 

Cristi Chivu a câștigat la pas titlul în Serie A în sezonul trecut, dar Massimiliano Allegri, noul antrenor al lui Napoli, ar putea să îi pună probleme tehnicianului român.

Antonio Paganin, fostul fundaș central a lui Inter în perioada 1990 - 1995, e de părere că Napoli cu Allegri pe bancă ar putea fi cea mai mare amenințare pentru „nerazzurrii”.

„Trebuie să facă mai mult (n.r. Inter). În acest moment nu va fi o misiune ușoară. Inter trebuie să se teamă de Napoli, pentru că în acest an el (n.r. Massimiliano Allegri) nu a reușit să se califice în Liga Campionilor, fiind implicat într-o serie de conflicte interne.

Va fi o revanșă personală pentru el și va avea un puternic spirit de revanșă. Acum se află la o echipă valoroasă și va fi principalul adversar al lui Inter. Este însetat după revanșă.”, a spus Antonio Paganin, conform TMW.com.

”Top target” pentru Interul lui Chivu în fereastra de mercato: ”E deschis transferului”

Unul dintre jucătorii pe care Inter a pus ochii în fereastra de transferuri este Djed Spence, fundașul lateral de la Tottenham care este cotat de site-urile de specialitate la 30 de milioane de euro.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris că Inter negociază în continuare cu Spence și că este o ”țintă de top” în actuala perioadă de mercato. 

Spurs ar fi gata să-i dea drumul lui Spence, doar că vrea mai mulți bani decât ar fi dispusă Inter să plătească pentru moment. Totuși, ”fotbalistul e deschis transferului”, mai scris Romano.

În Italia, Spence a mai evoluat la Genoa în sezonul 2023/24, când Spurs l-a cumpărat pe Radu Drăgușin de la clubul patronat acum de românul Dan Șucu și l-a trimis sub formă de împrumut pe jucătorul vizat acum de Inter.

  • Djed Spence a mai fost legitimat la Middlesbrough, Fulham, Nottingham Forest, Stade Rennais și Leeds
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