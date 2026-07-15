Principalul adversar al lui Cristi Chivu din Serie A: „Este însetat după revanșă”

Antrenorul român a reușit o performanță incredibilă încă din primul an pe banca lui Inter și a bifat eventul.

Cristi Chivu nu va avea o misiune ușoară în stagiunea viitoare, când se va lupta din nou cu Napoli, AC Milan, Juventus, AS Roma și Como.

Cine va fi principalul adversar al lui Cristi Chivu

Cristi Chivu a câștigat la pas titlul în Serie A în sezonul trecut, dar Massimiliano Allegri, noul antrenor al lui Napoli, ar putea să îi pună probleme tehnicianului român.

Antonio Paganin, fostul fundaș central a lui Inter în perioada 1990 - 1995, e de părere că Napoli cu Allegri pe bancă ar putea fi cea mai mare amenințare pentru „nerazzurrii”.

„Trebuie să facă mai mult (n.r. Inter). În acest moment nu va fi o misiune ușoară. Inter trebuie să se teamă de Napoli, pentru că în acest an el (n.r. Massimiliano Allegri) nu a reușit să se califice în Liga Campionilor, fiind implicat într-o serie de conflicte interne.

Va fi o revanșă personală pentru el și va avea un puternic spirit de revanșă. Acum se află la o echipă valoroasă și va fi principalul adversar al lui Inter. Este însetat după revanșă.”, a spus Antonio Paganin, conform TMW.com.