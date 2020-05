Dan Savenco ataca DUR decizia FRH: "E un pumn in figura! Dinamo domina handbalul romanesc!" Reactia capitanului dupa deciziile devastatoare care au lovit echipa

FRH a decis inghetarea sezonului din handbalul romanesc, fara sa fie desemnata nicio campioana.

"Dulaii" erau in fruntea clasamentului din Liga Zimbrilor, cu un avans de cinci puncte, iar Dan Savenco a comentat dur decizia FRH de a ingheta campionatul fara a acorda titlul de campioana.

Vestea trista vine la scurt timp dupa ce dinamovistii au fost eliminati din Champions League, fara a mai avea ocazia de a-si juca sansele pe teren cu PSG, cea mai valoroasa echipa din competitia europeana.

In ligile de handbal din Romania nu se va mai acorda titlul de campioana in acest sezon, atat in Liga Zimbrilor, cat si in Liga Florilor, dupa ce Federatia a votat astazi, scor 11-5 in favoarea acestei decizii.

"Aveam un cosmar legat de acest lucru inca de zilele trecute, de aceea nu m-a luat prin surprindere decizia de azi. Este un pumnde KO primit in plina figura. Nici nu mai ai ce comenta. Daca ar fi fost o lupta stransa, ai fi zis. Dar Dinamo chiar a aratat ca domina handbalul romanesc, a avut rezultate in competitiile din strainatate. Mai jucam doar cu adversari facili si-un singur meci cu Turda, la final, cand am fi putut fi deja campioni.

Fizic, nu ne-am fi incurcat, chiar daca in acest moment, matematic, nu am fi fost campioni. Am dominat tot. Acum, trebuie sa facem cereere ca sa ni se dea un wild card pentru a ajunge in Champions League, pe baza performantelor, insa nu mai stim in ce sa credem. Oricum, cu tot respectul, Dinamo poate fi considerata campioana acestei editii", a spus capitanul Dan Savenco, pentru Gazeta.