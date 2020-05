Fanii, punctul CHEIE in vanzarea lui Dinamo! Dezvaluirile lui Negoita de la negocierile cu spaniolii: "Primesc pretentii si intoxicari de la ei!" Atac la adresa lui Andone

Telenovela Dinamo pare fara sfarsit dupa ultimele declaratii ale lui Negoita, care contrazice spusele lui Ioan Andone, cum ca vanzarea lui Dinamo s-ar face luni.

Ionut Negoita a vorbit despre negocierile pe care le poarta cu investitorii spanioli pentru vanzarea lui Dinamo si a marturisit ca totul este la mana fanilor in acest moment.

Conform informatiilor aparute in presa, grupul de investitii spaniol condus de Herminio Menendez i-ar fi dat termen pana luni lui Negoita sa accepte oferta, urmand sa vireze in contul clubului 10 milioane de euro in 30 de zile.

"Exista o colaborare mai buna si intensa cu suporterii. Ei au pus bani in ultima vreme pentru a se lua licenta si au cumparat si 10% din actiuni. Ei si eu avem intentia ca Dinamo sa ramana pe linia de plutire. Ce va fi e greu de anticipat. Eu imi doresc tot mai mult ca ei sa preia fraiele. Le-am zis «Eu va cedez Dinamo si voi negociati cu cine vreti».

In ultima vreme au fost negocieri fortate din parte partii spaniole conduse de Menendez. Chipurile au fost negocieri. Ajunsesem la un acord. Noi le-am trimis ceva, ei ne-au dat inapoi altceva. Joi le-am zis fanilor ce mi-au trimis spaniolii. Daca suporterii sunt de acord cu propunerea lor si accepta conditiile, eu le dau Dinamo.

Vand Dinamo pe 1 leu, imi asum si eu ceva. Problema e ca spaniolii nu vor sa-si asume nimic. Dar daca fanii dau unda verde, facem tranzactia. Nu stiu cine este in acest fond de investitii. Nu am nicio garantie, doar pretentii si intoxicari", a spus Ionut Negoita pentru Gazeta Sporturilor.

"Vorbeste pe langa subiect!"

Patronul "cainilor" a comentat si declaratiile facute de Ioan Andone, cel care ar urma sa fie numit presedintele lui Dinamo daca spaniolii achizitioneaza clubul.

Ionut Negoita i-a sugerat fostului antrenor al lui Dinamo sa garanteze cu bunurile sale pentru investitorii pe care i-a propus la club.

"Daca Ioan Andone sa isi asume si sa garanteze personal ca oamenii sunt de incredere si nu e nicio problema. Facem vanzarea. Am vazut ca este destul de vocal in ultima vreme. Problema cea mai mare e ca vorbeste pe langa subiect! El nu e un om sarac, face blocuri si are vila la Marbella. Poate sa faca un act oficial prin care sa spuna «Eu garantez cu bunurile astea pentru oamenii respectivi».

De-a lungul timpului am vorbit cu diversi oameni de afaceri interesati sa preia Dinamo. Vedeam niste chipuri pe FaceTime, stiam cu cine vorbesc. Acum nu am vazut nicio figura, niciun extras de cont.

Le-am zis spaniolilor, cand era problema legata de licenta: «Oameni buni, puneti 50.000 de euro». Daca veti cumpara Dinamo va fi ca si cum va imprumutati pe voi. Daca nu, facem un act prin care sa luati banii inapoi cand clubul primeste drepturile TV. Ne-au refuzat. In rest, sunt vocali si spun ca baga 10 milioane de euro in 30 de zile. Dar suporterii vor decide acum. In conducerea DDB exista un avocat foarte bun, de la o casa de avocatura din primele trei in Romania.

Mi se pare haios ce au spus spaniolii, ca baga 10 milioane de euro in 30 de zile. Pai, daca esti persoana fizica, nu mai mananci in alea 30 de zile? In contract ei au pus ca dau banii in 60 de zile. Eu am cerut sa faca dovada in 5 zile. Acum spun 30 de zile. Sa arate macar ca au 500.000 de euro si semnam actele fiindca poate garanta Andone pentru ei. Sa spuna ca garanteaza el. Daca acesti parteneri de dialog joaca la cacealma?", a adaugat Negoita.