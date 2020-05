"Sa arate MILIONUL, e o miscare simpla! Mai aducem si noi bani!" Anunt de ultima ora in vanzarea lui Dinamo! Ce se intampla azi

Cei de la Peluza Catalin Hildan au emis un nou comunicat.

Dinamo se poate vinde astazi, insa Ionut Negoita trebuie sa le ofere un raspuns grupului de spanioli condus de Herminio Menendez. Negoita asteapta raspunsul fanilor actionari pentru a lua o decizie.

Cei de la Peluza Catalin Hildan au emis un comunicat prin care ii cer avocatuluiToni Curea sa prezinte suma de 1 milion de euro drept garantie. Daca acest lucru se va intampla, fanii vor da si ei 100.000 de euro pentru a ajuta clubul.

"A venit si ziua de luni. O zi pe care o asteptam cu entuziasm de multa vrema. Toate dubiile si semnele de intrebare ar trebui sa dispara astazi. Toni Curea poate sa faca astazi o miscare simpla si inteligenta, care ar da mult curaj suporterilor. Sa prezinte suma disponibila de 1 milion de euro. Toata lumea va fi linistita pentru ca se va vedea ca banii nu sunt o problema. La acest milion ne agajam si noi suporterii sa venim cu banii care s-au mai strans intre timp. 100.000 de euro dupa o consultare prealabila a membrilor DDB.

Dintr-o data ar fi 1.100.000 de euro si lucrurile ar fi puse intr-o alta lumina. Am fost de la inceput susinatorii investitorilor care s-au aratat interesati de Dinamo. Sa nu uitam ca in momentul in care am platit bani de licenta am fi putut sa obtinem 7,5% actiuni. Dar stiind ca exista negocieri cu un investitori am trecut in contract o clauza prin care imprumutul de 750.000 de lei din ProgramDDB se va transforma in actiuni doar la data de 31 iulie 2020, daca banii nu sunt restituiti. Am facut asta pentru a nu afecta pachetul de actiuni de 82% scos la vanzare", se arata in comunicatul celor de la PCH.

Tweet Dinamo PCH Citeste si: