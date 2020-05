"Cred ca e o gluma!" Prima reactie din partea ros-albastrilor dupa ce un meci Steaua - Dinamo a fost acuzat de blat

Meciul Steaua - Dinamo din 1997 a fost acuzat de blat.

In 10 mai 1997, Steaua a primit vizita rivalei eterne Dinamo, in Ghencea, iar fanii "cainiilor" au incendiat peluza Stelei. Aproximativ 800 de scaune au luat foc sub tabela de marcaj a stadionului, iar de atunci, chiar daca meciul s-a terminat 3-1 pentru Steaua, fanii dinamovisti sarbatoresc data de 10 mai pentru faptul ca au incendiat acea peluza. Fostul arbitru Adrian Porumboiu a dezvaluit ca meciul din acea zi a fost blat, Vivi Rachita, jucator care s-a aflat pe teren atunci a spus ca nu se pune problema de asa ceva.

"Eu cred ca e o gluma de-a lui Adrian Porumboiu. In timpul meciului, stiu ce s-a intamplat, a fost un meci ca intotdeauna, intre Steaua si Dinamo. Noi am avut acest fapt ca ne-au dat foc la peluza, am castigat clar meciul.

Eu am 7 derby-uri Steaua-Dinamo, dar nu s-a pus niciodata probelma de asa ceva", a declarat Valeriu Rachita, la PRO X.

