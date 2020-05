Victor Piturca, la un pas sa o preia pe Dinamo! "Eram gata! Am fost foarte aproape sa-l punem antrenor!" De ce a picat totul

Victor Piturca a fost dorit pe banca lui Dinamo, iar Dumitru Dragomir spune ca echipa ajunsese la un acord cu fostul selectioner.

Fostul sef al LPF a vorbit despre perioada in care Dinamo a fost aproape sa fie preluata de Viorel Catarama, omul de afaceri care s-a aflat in negocieri cu Ionut Negoita.

Dumitru Dragomir urma sa aiba un rol in conducerea clubului iar Victor Piturca trebuia sa fie antrenorul echipei. Tranzactia nu s-a mai realizat si tot planul a picat:

"Se stransesera vreo noua tovarasi cu posibilitati. Gandisem departe, ca il punem pe Piturca antrenor. Cu noi ar fi venit. Cu mine, cu Netoiu, Borcea, Badea, Catarama. Asa am discutat, am fost foarte aproape sa ne bagam banii si sa-l punem pe Piturca antrenor. Ei voiau ca eu sa fiu presedinte, dar am refuzat", a spus Dumitru Dragomir pentru Realitatea Plus.

Victor Piturca a negociat cu Dinamo

Fostul selectioner a fost dorit de clubul din Stefan cel Mare si in 2018, cand a recunoscut ca a negociat cu unul din apropiatii lui Ionut Negoita:

"Nu am discutat cu domnul Negoita, vorbeam cu el printr-o persoana. Vorbeam, ma suna, apoi il suna inapoi. Domnul Negoita voia sa vin de urgenta sa semnez, intr-o zi chiar am vorbit sa semnez", spunea Victor Piturca atunci.