"Negoita nu va vinde in orice conditii si oricui!" Noi detalii despre vanzarea lui Dinamo si situatia clubului

Dinamo este intr-o situatie delicata dupa ce Negoita a anuntat ca nu mai investeste bani la echipa si cauta cui sa o vanda.

Ionut Negoita nu a reusit sa finalizeze discutiile cu spaniolii pentru vanzarea clubului Dinamo si lucrurile au ramas in aer. Patronul alb rosilor a cerut anumite garantii pentru a vedea ca noii investitori pot sustine clubul financiar, insa nu le -a primit.

Florin Prunea, directorul general al lui Dinamo, il intelege pe Negoita si i se pare normala atitudinea sa. "Negoita nu va vinde in orice conditii si oricui. E o chestiune normala sa vii cu niste garantii. Andone mi i-a prezentat pe spanioli ca niste oameni foarte seriosi. Stiu ca Toni Curea este agent de jucatori, nu il cunosc foarte bine.", a spus Prunea la PRO X.

Fostul portar crede ca Dinamo poate avea un avantaj in faptul ca nu si-a lasat jucatorii straini sa plece din tara si spera la o clasare cat mai buna in play out.

"Cred ca Dinamo este un caz fericit. Sunt cluburi care nu mai isi pot aduce jucatorii inapoi, iar cand ii aduca trebuie sa stea doua saptamani in carantina. Cluburile care si-au respectat jucatorii si antrenorii vor avea de castigat. Jucatorii trag mai tare cand sunt linistiti, cand sunt multumiti.", a mai spus Prunea.