Dan Savenco, liderul lui Dinamo, decizie neașteptată. "Pornesc pe un alt drum!"

Căpitanul echipei de handbal Dinamo, Dan Savenco, a anunțat azi că se retrage din activitate.

Pivotul în vârstă de 35 de ani, unul dintre cei mai valoroși componenți ai grupării din Ștefan cel Mare, va rămâne în cadrul clubului și va conduce academia de handbal a roș-albilor.

Dan Savenco s-a retras

Puternicul pivot al campioanei și-a anunțat decizia pe pagina sa de Facebook.

"Punct. Și de la capăt. A venit și pentru mine momentul retragerii, poate cel mai greu din viața unui sportiv. Mă simt privilegiat că am putut juca până la aproape 36 de ani, dintre care 9, dar și cei mai frumoși, la Dinamo.

Le sunt recunăscător tuturor antrenorilor și celor care m-au ajutat în carieră. Le mulțumesc suporterilor fantastici care m-au făcut să mă simt apreciat și mi-au dat puterea să merg mai departe în clipele grele. Am râs și am plâns împreună, am fost protagoniștii unor momente istorice pentru acest club.

Pentru mine și familia mea, Dinamo a reprezentat a doua casă și va continua să fie. Pornesc pe un nou drum, cel de antrenor principal la echipa a doua, și voi continua să coordonez Academia de Handbal Dinamo. Voi fi mereu alături de băieți, din tribune, chiar dacă emoțiile vor fi altfel. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc tuturor. Ne vedem la sală!", a scris sportivul gălățean.

Dinamo a fost repartizată într-o grupă de foc a Ligii Campionilor. Grupa B: Paris Saint-Germain Handball (Franţa), Barcelona (Spania, deţinătoarea trofeului), FC Porto (Portugalia), Lomza Vive Kielce (Polonia), SG Flensburg-Handewitt (Germania), Telekom Veszprem HC (Ungaria), Dinamo Bucureşti (România), HC Motor (Ucraina)

Dinamo în Liga Campionilor. Programul partidelor Etapa 1 (15-16.09.2021): Dinamo – Kielce Etapa 2 (22-23.09.2021): PSG – Dinamo Etapa 3 (29-30.09.2021): Dinamo – FC Porto Etapa 4 (13-14.10.2021): Barca – Dinamo Etapa 5 (20-21.10.2021): Motor – Dinamo Etapa 6 (27-28.10.2021): Dinamo – Veszprem Etapa 7 (17-18.11.2021): Flensburg - Dinamo Etapa 8 (24-25.11.2021): Dinamo – Flensburg Etapa 9 (01.02.12.2021): Veszprem – Dinamo Etapa 10 (08-09.12.2021): Dinamo – Motor Etapa 11 (16-17.02.2022): Dinamo – Barca Etapa 12 (23-24.02.2022): FC Porto – Dinamo Etapa 13 (02-03.03.2022): Dinamo – PSG Etapa 14 (09-10.03.2022): Kielce - Dinamo