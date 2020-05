"Blat ordinar!" Un fost arbitru acuza un meci Steaua - Dinamo de blat! Acuzatii incredibile la meciul sarbatorit de fanii dinamovisti in fiecare an: "O porcarie de meci!"

Un fost arbitru acuza un meci Steaua - Dinamo de blat.

Pe data de 10 mai 1997, Steaua a primit vizita celor de la Dinamo in Ghencea. Acel meci ramane in istorie intrucat fanii dinamovisti au dat foc peluzei stadionului, insa fostul arbitru Adrian Porumboiu spune ca acea partida a fost blat.

Inainte de meci, aproximativ 2000 de fani ai lui Dinamo au dat foc peluzei stadionului, iar aproape 800 de scaune au ars sub tabela de marcaj. Pe teren, meciul s-a terminat cu scorul de 3-1 in favoarea ros-albastrilor.

"Eu arbitram doar Dinamo - Steaua, nu si invers. Am fost la un Steaua - Dinamo care a fost un blat ordinar! Atunci cand au dat foc la tribune. Acel 3-1, da. Era un meci.. Cum mi-am dat seama? Atunci, procedurile privind cazarea si masa arbitrilor era clara. Echipa gazda se ocupa.

Am mers la masa la un restaurant unde erau conducerea Stelei si conducerea lui Dinamo. Am zis: 'Noi ce facem aici? Nu-i normal'. Am anuntat Federatia. 'Bai, astia ne iau la misto!'. Intre echipe era o ura pe viata si pe moarta. Ce cautau sa manance impreuna? Se practica la nivel international, dar delegatii echipelor. Da, Cornel Dinu era la masa. Era acolo si Alex Radulescu, care a ajuns seful sindicatelor fotbalistilor.

Meciul era agitat in tribuna. Mi-am dat seama ca e o porcarie de meci. nu sunt tantalau. A fost intai scandalul din tribuna, dar nu ne-am speriat.

Ii vedeam pe aia cum tot schimbau prietenii. I-am lasat pana in minutul 32 sau 37 cand s-a trezit Vali Argaseala sa isi faca vant cu stagul, Ciocoiu daduse gol. A ridicat steagul. S-a inflamat si Talnar si cei de pe margine. I-am zis 'Bai, tu i-ai trezit pe astia! Lasa-l naibii de steag'. Erau in adormire toti. Nu aveam niciun fel de treaba.

La final, Marius Lacatus si Florin Prunea au venit si au spus 'Nea Adi, bine ca s-a terminat asa!'. A fost o pacaleala de meci", a declarat Adrian Porumboiu, pentru Gazeta Sporturilor.