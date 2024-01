Cine e noul secretar general al Federației Române de Handbal

Andrei Luca e noul secretar general al Federației Române de Handbal

"Când am plecat la drum în acest mandat am plecat plin de entuziasm, cu Viorel Mazilu, ştiind că niciunul dintre noi nu avem experienţă administrativă. Au fost nişte greşeli pe care ni le-am asumat, dar ele nu au afectat în mod direct niciun club şi niciun sportiv. Sunt greşeli în modalitatea de lucru. Le ştim, am realizat aceste greşeli împreună şi am decis să apară o schimbare în organigrama federaţiei. Demisia lui Viorel Mazilu din funcţia de secretar general este reală, am luat act de ea. Iar acest moment anunţ numirea în funcţia de secretar general a lui Andrei Luca", a precizat Din.

"Andrei Luca are experienţă în administraţia sportivă şi cred că va fi un sprijin foarte bun pentru a nu mai apărea aceste greşeli, pe care le recunosc că au fost în această perioadă. Cu Andrei Luca cred că ne vom desfăşura activitatea mult mai bine decât până acum. Colaborarea am început-o în urmă cu un an, pentru că Andrei Luca a fost lângă mine în negocierile cu Federaţia Europeană pentru obţinerea diverselor acţiuni. Şi e o realizare a aceste administraţii ca în decurs de doi ani să organizăm două Campionate Europene în România după mulţi ani, şi cu şanse foarte mari să organizăm Campionatul European din 2026", a adăugat preşedintele FRH.

Viorel Mazilu va rămâne în cadrul Federaţiei Române de Handbal, dar va ocupa funcţia de director tehnic. "De asemenea, am stabilit ca noul director tehnic al Federaţiei Române de Handbal să fie Viorel Mazilu. Este o poziţie care credem că i se potriveşte mult mai bine. E un om dinamic, iar eu cred că în această ipostază vom face lucrurile mai bine", a explicat Din.

Mazilu a menţionat că va încerca întotdeauna să ajute handbalul românesc, indiferent de funcţia pe care o ocupă.

"Eu, indiferent ce fac, fac din suflet, oriunde sunt. Dacă aş putea să ajut handbalul românesc aş face-o din orice postură, fără probleme. Nimeni nu este deţinătorul adevărului absolut, iar încercând să facem lucruri, întotdeauna vom greşi, roata însă trebuie să se învârtă şi să meargă mai departe, iar eu dacă a trebuit să fac pasul ăsta, nu este nicio problemă. Sigur că au fost tensiuni între mine şi preşedinte, zilnic, dar au fost tensiuni care au ajutat la progres, iar asta contează cel mai mult", a afirmat Mazilu.

La rândul său, noul secretar general Andrei Luca a declarat: "Mulţumesc pentru încrederea acordată, pentru că este într-adevăr o funcţie grea, o funcţie complexă, însă am ajuns la o anumită vârstă şi toată viaţa m-am pregătit pentru a avea o funcţie cu responsabilitate mare în handbal. Ăsta e motivul pentru care am spus 'Da'. Este o schimbare pentru mine, în cariera şi în viaţa mea. Să zicem că ştiu ce am de făcut, dar e clar că nu pot singur. E nevoie de o echipă, iar noi suntem aici de doi ani şi cred că împreună putem face lucruri bune".

