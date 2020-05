A prevazut DEZASTRUL! Fostul sef al lui Dinamo l-a avertizat pe Negoita: "Nu o sa mai castigati nimic daca ii dati afara!" 

Cel mai titrat conducator din fotbalul romanesc a vorbit despre situatia lui Dinamo.

Constantin Danilescu are in palmares 29 de trofee castigate alaturi de echipele pe care le-a condus, 17 cu Steaua si 12 cu Dinamo. Fostul director sportiv al "cainilor" s-a retras din Stefan cel Mare in 2014.

Intr-o interventie la Digi Sport, Constantin Danilescu a povestit ce l-a avertizat pe Ionut Negoita atunci cand a preluat clubul.

"I-am spus lui Negoita, cand a zis ca da afara pe toata lumea care a lucrat cu Cristi Borcea si cu Nicolae Badea sa aiba grija! Dati afara oamenii care stiu cu condeiul, cu actele si nu o sa mai castigati niciodata! Si n-au mai castigat din 2007", a declarat Danilescu la Digi Sport.