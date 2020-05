ULTIMA ORA | Dinamo risca sa ajunga pe drumuri! "Cainii" pot pierde baza de antrenament de la Saftica! Ce s-a intamplat: "Plata e urgenta!"

Dinamo poate pierde baza de antrenament de la Saftica.

Dinamo ar putea fi preluata de un investitor strain, dar pana sa se rezolve acest lucru, "cainii" se confrunta cu mari probleme administrative. Cei de la Peluza Catalin Hildan au emis un comunicat pe retelele de socializare prin spun ca Negoita are trebui sa pleateasca 1.100.000 de lei catre ANAF pentru baza de la Saftica, in conditiile in care acesta a spus ca nu va mai scoate bani din buzunar.

"Ar fi bine ca investitorii spanioli sa faca publice dovezile prin care garanteaza ca vin banii in 30 de zile. Pana sa treaca 30 de zile, Dinamo are de platit 1.100.000 de lei catre ANAF. Plata aceasta este urgenta! Daca nu se va achita la timp, pierdem Saftica.

Negoita nu mai da niciun lei! Cine va plati? Spaniolii negociaza preluarea clubului din aprilie. Noi le-am transmis ca trebuie sa vina cu 180.000 de euro pentru licenta, altfel vor mai cumpara doar un club de Liga 3. Nu au avut acei 180.000 de eruo, asa ca a ramas pe seama suporterilor plata licentei", se arata intr-un comunicat emis de PCH pe Facebook.

