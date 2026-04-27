Cine este Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal Bogdan Voina este noul președinte al Federației Române de Handbal, el învingându-l pe vicepreședintele în exercițiu Sorin Dinu în turul doi al alegerilor care au avut loc în cadrul Adunării Generale a FRH, desfășurată, vineri, la Hotelul Pullman World Trade Center din Capitală. Bogdan Voina a fost votat pe 126 din cele 240 de buletine valide, în timp ce adversarul său a întrunit 114 sufragii.În primul tur, din cele 240 de voturi valabile, Bogdan Voina a obținut 99, Sorin Dinu - 82, Constantin Din - 44, iar Cristian Potoră - 15.Constantin Din conducea Federația Română de Handbal din 28 aprilie 2022, când l-a învins pe președintele în exercițiu de atunci, Alexandru Dedu, cu 157 de voturi la 66.Fostul internațional Bogdan Voina, 47 de ani, este fiul celebrului handbalist Radu Voina. Bogdan Voina, fost handbalist în Steaua și în Franța Ca jucător a evoluat la echipele Steaua, Selestat și Strasbourg și a activat la prima reprezentativă timp de 9 ani. El are în palmares un titlu de campion și o Cupă Challenge, trofee câștigate cu Steaua. "Probabil, oamenii au realizat cât de mult iubesc handbalul şi cât de mult mi-am dorit să ajung aici. E datoria mea ca pe foştii campioni mondiali să-i fac mândri. Primele măsuri? Singur nu ştiu ce să fac, sunt nerăbdător să văd cum vor decurge următoarele voturi şi vedem ce facem de acolo. Îmi doresc ca majoritatea echipei mele, dintre cei 15 de pe listă, să fie alături de mine. Ne cunoaştem, ne ştim, gândim la fel şi cred că vom câştiga dacă ajungem unde ne dorim Am văzut ce s-a întâmplat în sală şi nu mi-a plăcut. Vreau armonie. Sunt curios cum va fi peste patru ani şi vă promit că va fi armonie. Eu am votat doar pentru funcţie la nivel politic şi atunci era perdea. Sunt tot felul de trucuri la care nu mă pot gândi, cred că au fost oameni care au gândit astfel de situaţii", a declarat Voina după câștigarea alegerilor.

Bogdan Voina, despre talent și presiune, în handbal „Eu, toată cariera, am jucat și extremă stângă, și coordonator de joc. Toate aceste calități au fost, inițial, descoperite de cineva și, cu timpul, muncești pentru a progresa. Anumite calități pe care le ai, te naști cu ele și puțin le dezvolți, pe parcursul carierei. Oamenii care au avut o detentă extraordinară, au avut-o din prima. Vasile Stîngă a fost renumit pentru această calitate. Eu cred că, în general, te naști cu ele, după care, le afinezi, le cizelezi. La un moment dat, capeți experiență, știi să gestionezi emoția mai bine. Știi să te adaptezi. Toate astea, degeaba le citești și le înveți. Se capătă pe teren, cu experiență, cu presiune. Degeaba joci într-o sală goală, când te duci în Macedonia și te duci într-o sală în care țipă trei mii de oameni, îți uiți și calitățile,” a completat Bogdan Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro.

âștigător al Cupei Challenge cu Steaua București, fostul handbalist, Bogdan Voina a explicat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, cum digeră un sportiv profesionist o accidentare gravă. Fiul lui Radu Voina și-a amintit cu o exactitate fulgerătoare cum a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, în timpul unui antrenament desfășurat la Oradea, alături de echipa națională a României. Bogdan Voina, în emisiunea Poveștile Sport.ro, despre modul în care a digerat accidentarea care i-a încheiat cariera de handbalist „Mi-am rupt ligamentele încrucișate, când eram la lotul național. Am simțit că nu mai pot progresa, totul devenea un chin. Și cred că am luat decizia bună de a mă retrage. Știu exact ce s-a întâmplat; mă accidentasem la coapsă, iar medicii mi-au spus că trebuie să stau opt săptămâni. Ca jucător, nu îți convine să primești această veste, mai ales că era o ruptură musculară, nu părea ceva foarte grav. Am stat mai puțin decât trebuia și, evident, am început să îmi intru în ritm. Fără să îmi dau seama, compensam cu piciorul drept și nu mai lucram în echilibru, cu piciorul stâng,” a punctat Bogdan Voina, așezând contextul accidentării sale.

Bogdan Voina: „Nu am uitat momentul nici azi” „La un moment dat, când am avut nevoie să solicit toată capacitatea piciorului stâng, când am vrut să fac o simplă schimbare de direcție, piciorul stâng a rămas pe sol, iar partea de sus - am văzut exact cum s-a dus în față. Țin minte exact locul, la Oradea, în partea stângă a terenului. Mihai Rohozneanu, care era coordonator de joc, terminam antrenamentul, mai erau câteva minute și mi-a dat o pasă un pic mai în față; în momentul când mi-am dat seama că nu mai pot să ajung la acea minge, am încetinit și, automat, frânând, la un pas, am simțit cum a plecat genunchiul. Nu cred că am uitat momentul nici azi. S-a întâmplat în 16 ianuarie 2008. Țin minte că, atunci când am ajuns la hotel, am aruncat încălțările, de nervi, în Crișul Repede. Așa am simțit, așa am făcut, și din frustrare, pentru că nu l-am ascultat pe medicul din Franța, pe care l-am consultat. Știam ce urmează. Medicul din Franța e o persoană apropiată familiei și știam exact ce se întâmplă, cum arată procesul de recuperare. A doua zi, m-am urcat în mașină și m-am dus în Franța, unde am fost operat,” a completat Bogdan Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro.