Daniel Niculae revine în Superliga României! Clubul care l-a convins pe fostul președinte de la Rapid

Ce spune Claudiu Rotar despre discuția cu Daniel Niculae, fostul președinte de la Rapid

Acționarul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar, a lăsat să se înțeleagă că așteaptă răspunsul lui Daniel Niculae și cele două părți sunt foarte aproape să bată palma. La Hermannstadt, până în această vară postul de președinte a fost ocupat de Dani Coman, actual oficial al lui FC Argeș, formație din eșalonul al doilea.



"Cu Daniel Niculae da, am avut o discuție cu el. Am discutat, momentan nu știm. Am discutat săptămâna trecută. (n.r. - venirea lui ar putea aduce și o schimbare de antrenor?) Echipa a jucat foarte bine în meciul cu Rapid. O să mai avem o discuție cu Daniel Niculae zilele astea. Viziunea noastră a fost aceeași. Am atras lângă noi rapidiști, ne-au plăcut mereu. Viziunea lui este aceeași cu a noastră", a spus Claudiu Rotar, potrivit iamsport.ro.