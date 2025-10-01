Tenisul e un sport care necesită un mix de factori pentru a răzbi. De la primii pași făcuți pe teren până la întortocheatul labirint către culmile clasamentului. Sportivii trag tare din copilărie, părinții investesc bani și timp, dar urcușul până spre top 200 sau top 100 e unul plin de obstacole.

Se ivesc la tot pasul, iar pentru un jucător un principiu de bază e să nu predea vreodată armele. Unul dintre cei mai talentați jucători români, Cezar Crețu, explică la Poveștile Sport.ro călătoria sa într-un sport frumos dar dur. Generator de aplauze, faimă și bani, dar istovitor. Istovitor și fizic, dar mai ales mental.

În emisiunea lui Andru Nenciu de pe Sport.ro, jucătorul născut în Iași povestește toate momentele de referință ale unui drum plin de peripeții.

