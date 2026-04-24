Voina a devoalat cât de dificil i-a fost să se adapteze în Franța la 12 ani, când a ajuns la o vârstă fragedă într-o țară nouă, în care imaginea României nu era una bună, și nici nu cunoștea limba.

Bogdan Voina, confesiune la „Poveștile Sport.ro”

„Experiența mea din Franța înseamnă multe lucruri din ceea ce sunt acum. A fost un moment destul de delicat, pentru că nu mi-am dorit absolut deloc să plec în Franța, dar astea au fost vremurile și astea au fost oportunitățile.

Tata s-a dus să antreneze în Franța într-un fel sau altul și pentru noi, pentru că a vrut să ne dea o educație diferită și să ne deschidă un orizont, chiar dacă el la momentul respectiv nu ne-a spus acest lucru. Cu siguranță după ce au trecut anii e clar că și la asta s-a gândit.

Am plecat la o vârstă destul de fragedă. În 1991 aveam 12 ani. Momentul acela s-a petrecut după Revoluție. La noi era o perioadă destul de drăguță din punctul meu de vedere. Și m-am dus într-un sistem pe care eu nu îl cunoșteam.

Era totul nou, nu vorbeam limba franceză și a trebuit să mă descurc, să mă adaptez sistemului, să supraviețuiesc și să dovedesc că sunt mândru că sunt român. Eram obsedat cu acest lucru pentru că noi nu aveam o imagine mult prea bună la momentul respectiv.

Am făcut tot posibilul să îi fac pe francezi să gândească diferit, la nivelul meu evident, la nivelul colegilor și la nivelul anturajului pe care îl aveam atunci. Am stat niște anișori acolo, am dat bacalaureatul, am făcut o facultate, ASE-ul acolo, și am făcut un master în marketing sportiv”, a dezvăluit Bogdan Voina, la „Poveștile Sport.ro”.

Experiența de pe semicerc și viața din afara terenului

Fostul internațional Bogdan Voina a obținut vineri funcția de președinte al Federației Române de Handbal, după ce l-a învins în turul decisiv pe Sorin Dinu.

Adunarea Generală s-a desfășurat la un hotel din Capitală. În urma numărării celor 240 de buletine de vot valabile din runda a doua, Bogdan Voina a strâns 126 de sufragii, depășindu-și adversarul direct, vicepreședintele în exercițiu Sorin Dinu, care a fost susținut de 114 afiliați.

În primul tur de scrutin, noul președinte se clasase tot pe prima poziție, cu 99 de votanți dintr-un total de 240, urmat de Sorin Dinu cu 82. Fostul lider Constantin Din a părăsit cursa din prima fază, adunând doar 44 de voturi, în timp ce Cristian Potoră a încheiat cu 15. Constantin Din se afla la conducerea instituției din 28 aprilie 2022, moment în care îl învinsese pe Alexandru Dedu cu scorul de 157 la 66.

Ales la vârsta de 47 de ani, noul șef al FRH provine dintr-o familie recunoscută în sport, fiind fiul fostului mare handbalist Radu Voina. Propria sa traiectorie sportivă a fost una notabilă. Bogdan Voina a jucat pentru cluburile Steaua, Selestat și Strasbourg, iar timp de nouă ani a fost o prezență constantă în echipa națională a României. Printre cele mai mari realizări din teren se numără câștigarea titlului de campion și a Cupei Challenge, ambele trofee fiind obținute alături de formația roș-albastră.

După retragerea din sportul de performanță, Bogdan Voina a rămas puternic conectat la acest domeniu. A analizat meciuri din postura de comentator TV și a preluat funcția de manager general al companiei Sport Suport. Ambiția de a prelua conducerea handbalului național nu este una recentă. El și-a depus candidatura pentru șefia federației și la alegerile din anul 2022, când s-a oprit pe poziția a treia în preferințele votanților, clasându-se la momentul respectiv în urma lui Constantin Din și Alexandru Dedu.