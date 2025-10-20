Câștigător al Cupei Challenge cu Steaua București, fostul handbalist, Bogdan Voina a explicat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, cum digeră un sportiv profesionist o accidentare gravă.

Fiul lui Radu Voina și-a amintit cu o exactitate fulgerătoare cum a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, în timpul unui antrenament desfășurat la Oradea, alături de echipa națională a României.

„Mi-am rupt ligamentele încrucișate, când eram la lotul național.

Am simțit că nu mai pot progresa, totul devenea un chin. Și cred că am luat decizia bună de a mă retrage.



Știu exact ce s-a întâmplat; mă accidentasem la coapsă, iar medicii mi-au spus că trebuie să stau opt săptămâni.



Ca jucător, nu îți convine să primești această veste, mai ales că era o ruptură musculară, nu părea ceva foarte grav.



Am stat mai puțin decât trebuia și, evident, am început să îmi intru în ritm. Fără să îmi dau seama, compensam cu piciorul drept și nu mai lucram în echilibru, cu piciorul stâng,” a punctat Bogdan Voina, așezând contextul accidentării sale.

