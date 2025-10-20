VIDEO EXCLUSIV Accidentarea care îl bântuie pe fostul handbalist, Bogdan Voina, la 17 ani de la momentul cumplit

Marcu Czentye
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Bogdan Voina a vorbit cu amănunte despre accidentarea care i-a grăbit retragerea din handbalul masculin.

Bogdan Voina retragere accidentare Handbal Masculin Poveștile sport.ro
Câștigător al Cupei Challenge cu Steaua București, fostul handbalist, Bogdan Voina a explicat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, cum digeră un sportiv profesionist o accidentare gravă.

Fiul lui Radu Voina și-a amintit cu o exactitate fulgerătoare cum a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, în timpul unui antrenament desfășurat la Oradea, alături de echipa națională a României.

Bogdan Voina, în emisiunea Poveștile Sport.ro, despre modul în care a digerat accidentarea care i-a încheiat cariera de handbalist

„Mi-am rupt ligamentele încrucișate, când eram la lotul național.

Am simțit că nu mai pot progresa, totul devenea un chin. Și cred că am luat decizia bună de a mă retrage.

Știu exact ce s-a întâmplat; mă accidentasem la coapsă, iar medicii mi-au spus că trebuie să stau opt săptămâni. 

Ca jucător, nu îți convine să primești această veste, mai ales că era o ruptură musculară, nu părea ceva foarte grav.

Am stat mai puțin decât trebuia și, evident, am început să îmi intru în ritm. Fără să îmi dau seama, compensam cu piciorul drept și nu mai lucram în echilibru, cu piciorul stâng,” a punctat Bogdan Voina, așezând contextul accidentării sale.

„Nu am uitat momentul nici azi.”

„La un moment dat, când am avut nevoie să solicit toată capacitatea piciorului stâng, când am vrut să fac o simplă schimbare de direcție, piciorul stâng a rămas pe sol, iar partea de sus - am văzut exact cum s-a dus în față.

Țin minte exact locul, la Oradea, în partea stângă a terenului. Mihai Rohozneanu, care era coordonator de joc, terminam antrenamentul, mai erau câteva minute și mi-a dat o pasă un pic mai în față; în momentul când mi-am dat seama că nu mai pot să ajung la acea minge, am încetinit și, automat, frânând, la un pas, am simțit cum a plecat genunchiul.

Nu cred că am uitat momentul nici azi. S-a întâmplat în 16 ianuarie 2008. Țin minte că, atunci când am ajuns la hotel, am aruncat încălțările, de nervi, în Crișul Repede. Așa am simțit, așa am făcut, și din frustrare, pentru că nu l-am ascultat pe medicul din Franța, pe care l-am consultat.

Știam ce urmează. Medicul din Franța e o persoană apropiată familiei și știam exact ce se întâmplă, cum arată procesul de recuperare.

A doua zi, m-am urcat în mașină și m-am dus în Franța, unde am fost operat,” a completat Bogdan Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro.

  • Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Bogdan Voina!
