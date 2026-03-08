Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcţia de preşedinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului.

În decembrie 2025, Zelenski declara că este pregătit pentru alegerile prezidenţiale, dacă partenerii internaţionali vor putea asigura securitatea în timpul desfăşurării acestora. Zelenski a spus că este pregătit pentru modificări ale legislaţiei privind alegerile în timpul stării de război şi aşteaptă propuneri în acest sens din partea parlamentului.

Ucraina ar putea avea președinte un mare campion al boxului, pe Oleksandr Usyk

În februarie 2026, Zelenski a mai spus că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri, cu condiţia unui armistiţiu de două luni, şi a propus Rusiei un armistiţiu pentru ca şi Federaţia Rusă să organizeze alegeri pe teritoriul său.

Un candidat pentru funcția de președinte al Ucrainei poate fi legenda boxului din țară - Oleksandr Usyk, după cum a declarat chiar recent, întrebată fiind de planurile sale de viitor.

Oleksandr Usyk, campion mondial în box

Vara trecută, Usyk a devenit campion mondial reunificat la box (WBA, WBC, WBO, IBF) la categoria grea, după victoria sa prin KO în runda a cincea în faţa britanicului Daniel Dubois, pe Wembley, la Londra.

"Nu ştiu ce voi face acum", a declarat la acel moment Usyk (1,91 m, 102,840 kg, 24 de victorii, dintre care 15 înainte de limită, 0 înfrângeri) în ring.

Acum, el este decis ca în viitor să devină președinte al Ucrainei, dorind să lase sportul în urmă și să se axeze pe politică:

”Plănuiesc să mai boxez câțiva ani, iar apoi am planuri să lucrez pentru stat. Nu mă voi mulțumi cu nimic mai puțin decât funcția de președinte.”

După ce a distrus tot la categoria grea și a devenit campionul incontestabil la supergrea, Oleksandr Usyk și-a surprins fanii și a anunțat că se va retrage din activitate curând. Usyk nu este de aşteptat să rămână în ring pentru mult timp.