Ramona Farcău, vedeta României la JO din China, intră în cursa pentru alegeri la Federația Română de Handbal Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe 24 aprilie au loc alegerile la Federația Română de Handbal.

Cea mai bună marcatoare la Jocurile Olimpice de la Beijing, Ramona Farcău, e in echipa lui Sorin Dinu pentru alegerile de la handbal. Extremă de top a lumii, care putea juca la același nivel și în flancul stâng, dar și în flancul drept, Ramona și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte al FRH la alegerile din 24 aprilie.

"Nu mai există performanță, ne mulțumim cu niște calificări. Pe mine mă doare să văd că handbalul românesc a ajuns în acest stadiu", a declarat Ramona Farcău, care e susținută de fostele sale colege, Luminița Huțupan-Dinu și Carmen Amariei. 

Carmen Amariei, acum antrenoare, a vorbit despre jucătorii și jucătoarele din străinătate care evoluează pentru echipe din România. "Le punem uneori covorul roșu si nu trenuie să facă foarte multe lucruri. Din păcate, cred că trebuie să și dovedească că merită să fie in teren, chiar dacă sunt campioane mondiale și europene", a zis fostul inter.

Ramona Farcău a explicat recent pentru We Love Sport ce a determinat-o să candideze. 

"Tot ceea ce s-a întâmplat în handbalul românesc m-a pus serios pe gânduri, întrebându-mă dacă haosul în care a fost aruncat este consecința neputinței manageriale a celor care se fac responsabili de declin sau este rezultatul unei strategii concepute în favoarea unor grupuri de interese.

Cred că nu există federație în Europa care să schimbe anual sistemul competițional la juniori. Este absolut revoltător ce s-a întâmplat în ultimii ani: comisii federale care nu își fac treaba sau o fac în funcție de interesele unui grup de persoane, regulamente interpretabile, care nu creează un cadru sănătos pentru dezvoltarea handbalului, lipsa de transparență și de comunicare din partea decidenților federali, sufocarea handbalului juvenil cu costuri insuportabile, dispariția echipelor de juniori și multe, multe altele m-au determinat să iau această decizie", a spus Ramona, pentru We Love Sport.

