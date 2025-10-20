VIDEO EXCLUSIV Bogdan Voina e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Perioada Steaua și întâlnirea cu un mare portar al lumii

Bogdan Voina (46 de ani) vorbește la Poveștile Sport.ro despre cariera sa în handbal, revede cu ochii minții momentul care i-a estompat cariera și discută în emisiunea lui Andru Nenciu despre legendele sportului cu mingea pe semicerc.

Bogdan Voina e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Perioada Steaua și întâlnirea cu un mare portar al lumii

La Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro și VOYO, fostul jucător al Stelei și al naționalei României punctează câteva momente din perioada petrecută în Franța și dezvăluie cum a reacționat unul dintre cei mai valoroși portari ai lumii când i-a înscris din lovitură de la 7 metri.

Bogdan Voina, la Poveștile Sport.ro

Bogdan Voina, susținut de legendele handbalului în lupta pentru FRH. "Toată lumea vrea schimbarea și ea se va întâmpla!" 
Bogdan Voina și-a anunțat candidatura pentru șefia FRH. "Joc activ!" Mesajul impresionant al fostului handbalist
La rubrica "Poze de arhivă", Bogdan Voina face o reverență în fața unuia dintre cei mai buni handbaliști români all-time despre care zice că 'putea să joace și azi, în handbalul modern', iar la rubrica 'Întrebări-Fulger' abordează și o temă care doare: București, capitala României, fără o sală polivalentă modernă, nouă.

Întâmplări cu tatăl său, legendarul Radu Voina, analiza campionatelor interne - transmise de Pro Arena și VOYO, dar și episoade din postura de comentator sunt alte teme ale emisiunii cu Bogdan Voina, fostul handbalist al Stelei și al echipei naționale.

