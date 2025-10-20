Bogdan Voina (46 de ani) vorbește la Poveștile Sport.ro despre cariera sa în handbal, revede cu ochii minții momentul care i-a estompat cariera și discută în emisiunea lui Andru Nenciu despre legendele sportului cu mingea pe semicerc.

Bogdan Voina e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Perioada Steaua și întâlnirea cu un mare portar al lumii

La Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro și VOYO, fostul jucător al Stelei și al naționalei României punctează câteva momente din perioada petrecută în Franța și dezvăluie cum a reacționat unul dintre cei mai valoroși portari ai lumii când i-a înscris din lovitură de la 7 metri.