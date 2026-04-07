Lucescu a suferit vineri un infarct miocardic acut, iar, în ultimele zile, starea fostului selecționer al României s-a agravat până în punctul în care medicii nu au mai putut face nimic.

Moment de reculegere în amintirea lui Mircea Lucescu la gala FRH

Tot marți, Federația Română de Handbal aniversează 90 de ani de existență, iar la gala aniversară ținută la Hotel Marriott, organizatorii au ținut și un moment de reculegere în amintirea marelui antrenor de fotbal.

Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a ținut un scurt discurs în care a anunțat moartea marelui Mircea Lucescu și a invitat invitații prezenți la gala FRH să țină un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor.

”Cu regret aș vrea să fac un anunț. Din păcate, puțin mai devreme, domnul Mircea Lucescu s-a stins. Aș vrea ca în cinstea și onoarea acestui mare antrenor și sportiv să ținem un moment de reculegere”, a spus Constantin Din.