Fiul unei legende preia frâiele handbalului românesc. Cine este Bogdan Voina, noul președinte FRH

Adunarea Generală s-a desfășurat la un hotel din Capitală. În urma numărării celor 240 de buletine de vot valabile din runda a doua, Bogdan Voina a strâns 126 de sufragii, depășindu-și adversarul direct, vicepreședintele în exercițiu Sorin Dinu, care a fost susținut de 114 afiliați.
În primul tur de scrutin, noul președinte se clasase tot pe prima poziție, cu 99 de votanți dintr-un total de 240, urmat de Sorin Dinu cu 82. Fostul lider Constantin Din a părăsit cursa din prima fază, adunând doar 44 de voturi, în timp ce Cristian Potoră a încheiat cu 15. Constantin Din se afla la conducerea instituției din 28 aprilie 2022, moment în care îl învinsese pe Alexandru Dedu cu scorul de 157 la 66.
Experiența de pe semicerc și viața din afara terenului
Ales la vârsta de 47 de ani, noul șef al FRH provine dintr-o familie recunoscută în sport, fiind fiul fostului mare handbalist Radu Voina. Propria sa traiectorie sportivă a fost una notabilă. Bogdan Voina a jucat pentru cluburile Steaua, Selestat și Strasbourg, iar timp de nouă ani a fost o prezență constantă în echipa națională a României. Printre cele mai mari realizări din teren se numără câștigarea titlului de campion și a Cupei Challenge, ambele trofee fiind obținute alături de formația roș-albastră.
După retragerea din sportul de performanță, Bogdan Voina a rămas puternic conectat la acest domeniu. A analizat meciuri din postura de comentator TV și a preluat funcția de manager general al companiei Sport Suport. Ambiția de a prelua conducerea handbalului național nu este una recentă. El și-a depus candidatura pentru șefia federației și la alegerile din anul 2022, când s-a oprit pe poziția a treia în preferințele votanților, clasându-se la momentul respectiv în urma lui Constantin Din și Alexandru Dedu.