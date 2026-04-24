Fiul unei legende preia frâiele handbalului românesc. Cine este Bogdan Voina, noul președinte FRH

Adunarea Generală s-a desfășurat la un hotel din Capitală. În urma numărării celor 240 de buletine de vot valabile din runda a doua, Bogdan Voina a strâns 126 de sufragii, depășindu-și adversarul direct, vicepreședintele în exercițiu Sorin Dinu, care a fost susținut de 114 afiliați.

În primul tur de scrutin, noul președinte se clasase tot pe prima poziție, cu 99 de votanți dintr-un total de 240, urmat de Sorin Dinu cu 82. Fostul lider Constantin Din a părăsit cursa din prima fază, adunând doar 44 de voturi, în timp ce Cristian Potoră a încheiat cu 15. Constantin Din se afla la conducerea instituției din 28 aprilie 2022, moment în care îl învinsese pe Alexandru Dedu cu scorul de 157 la 66.