Astazi, in ziua în care împlineste 47 de ani, Bogdan a postat pe conturile lui de social media un video-manifest care îmbină experiența de fost jucător și international al României cu cea de comentator sportiv. "Mesajul îl poziționeaza ca un candidat care cunoaște problemele handbalului dupa ce le-a observat din toate posturile posibile și care e pregătit să devină schimbarea din handbalul românesc și datorită experientei adunate în cei 4 ani care au trecut de la prima candidature", se arată într-un comunicat.

MESAJ-MANIFEST AL LUI BOGDAN VOINA PENTRU ALEGERILE FRH

Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm. Am fost în teren. Am trăit handbalul din vestiar, cu bune și cu rele. Am fost la microfon și am văzut, meci de meci, ce funcționează și ce erodează sistemul. Am fost conectat în permanență la problemele handbalului și am învățat să îl ascult. Astăzi, cred că handbalul românesc nu duce lipsă de pasiune, ci de directie și, mai ales, de unitate.

Avem cluburi care se luptă să supraviețuiască. Avem antrenori care muncesc enorm, dar fără sprijin real. Avem copii talentați care se pierd pe drum. Avem o federație care trebuie să devină din nou un centru de construcție, nu doar de administrare. Putem reconstrui doar împreună.

Nu cred în soluții rapide. Nu cred în legi-minune. Cred în sisteme care produc jucători, antrenori și performanță pe termen lung.

Handbalul românesc are nevoie de:

- strategie clară de dezvoltare a copiilor și juniorilor

- competiții coerente, corect structurate

- investiție reală în formarea antrenorilor

- dialog constant cu cluburile, nu decizii luate de sus și discreționar

- reguli care să ajute performanța, nu să o mimeze

Nu vin cu promisiuni mari. Vin cu experiență și expertiză. Vin cu disponibilitatea de a asculta și cu determinarea de a construi, pas cu pas, un handbal românesc solid, respectat și sustenabil.Am privit acest sport din toate unghiurile. Am fost în vestiar sau în tribună, am fost la masa comentatorilor sau la masă cu oamenii care iau decizii. În urmă cu 4 ani, am candidat pentru prima dată și am contribuit la schimbarea care a avut loc în acel moment. Astăzi, experiența mea este completă si sunt pregătit să fiu eu schimbarea. De la vorbe, la fapte. Acum e momentul. Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm.