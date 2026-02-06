FOTO ȘI VIDEO Bogdan Voina candidează pentru funcția de președinte al FR de Handbal. Mesajul-manifest al fostului internațional

Bogdan Voina candidează pentru funcția de președinte al FR de Handbal. Mesajul-manifest al fostului internațional Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Și-a anunțat candidatura chiar de ziua sa de naștere.

TAGS:
Bogdan VoinacandidaturapresedinteFR de HandbalHandbal
Din articol

Bogdan Voina și-a anunțat candidatura pentru funcția de presedinte FRH. 

Astazi, in ziua în care împlineste 47 de ani, Bogdan a postat pe conturile lui de social media un video-manifest care îmbină experiența de fost jucător și international al României cu cea de comentator sportiv. "Mesajul îl poziționeaza ca un candidat care cunoaște problemele handbalului dupa ce le-a observat din toate posturile posibile și care e pregătit să devină schimbarea din handbalul românesc și datorită experientei adunate în cei 4 ani care au trecut de la prima candidature", se arată într-un comunicat. 

MESAJ-MANIFEST AL LUI BOGDAN VOINA PENTRU ALEGERILE FRH

Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm. Am fost în teren. Am trăit handbalul din vestiar, cu bune și cu rele. Am fost la microfon și am văzut, meci de meci, ce funcționează și ce erodează sistemul. Am fost conectat în permanență la problemele handbalului și am învățat să îl ascult. Astăzi, cred că handbalul românesc nu duce lipsă de pasiune, ci de directie și, mai ales, de unitate. 

Avem cluburi care se luptă să supraviețuiască. Avem antrenori care muncesc enorm, dar fără sprijin real. Avem copii talentați care se pierd pe drum. Avem o federație care trebuie să devină din nou un centru de construcție, nu doar de administrare. Putem reconstrui doar împreună.

Nu cred în soluții rapide. Nu cred în legi-minune. Cred în sisteme care produc jucători, antrenori și performanță pe termen lung.

Handbalul românesc are nevoie de:

- strategie clară de dezvoltare a copiilor și juniorilor

- competiții coerente, corect structurate

- investiție reală în formarea antrenorilor

- dialog constant cu cluburile, nu decizii luate de sus și discreționar

- reguli care să ajute performanța, nu să o mimeze

Nu vin cu promisiuni mari. Vin cu experiență și expertiză. Vin cu disponibilitatea de a asculta și cu determinarea de a construi, pas cu pas, un handbal românesc solid, respectat și sustenabil.Am privit acest sport din toate unghiurile. Am fost în vestiar sau în tribună, am fost la masa comentatorilor sau la masă cu oamenii care iau decizii. În urmă cu 4 ani, am candidat pentru prima dată și am contribuit la schimbarea care a avut loc în acel moment. Astăzi, experiența mea este completă si sunt pregătit să fiu eu schimbarea. De la vorbe, la fapte. Acum e momentul. Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm. 

Bogdan Voina candidează pentru șefia FRH

  • Bogdan voina 04
×
Bogdan voina moment gruia
Bogdan Voina, susținut de legendele handbalului în lupta pentru FRH. "Toată lumea vrea schimbarea și ea se va întâmpla!" 
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro
Transfer spectaculos pentru Bianca Bazaliu: „Bine ai revenit!“
Transfer spectaculos pentru Bianca Bazaliu: „Bine ai revenit!“
CSM București a câștigat la Brăila, în campionat
CSM București a câștigat la Brăila, în campionat
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”



Recomandarile redactiei
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit
Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Alte subiecte de interes
Perioada în care românii dictau ritmul în handbalul mondial: ”Francezii s-au inspirat de la noi, după care am fost lăsați de-o parte”
Perioada în care românii dictau ritmul în handbalul mondial: ”Francezii s-au inspirat de la noi, după care am fost lăsați de-o parte”
Bogdan Voina, despre copilăria petrecută alături de echipa României care a luat bronzul la Mondialul de handbal din '90
Bogdan Voina, despre copilăria petrecută alături de echipa României care a luat bronzul la Mondialul de handbal din '90
Averi URIASE pentru Dumitru Dragomir si Anghel Iordanescu, care candideaza la Consiliul Local al Bucurestiului!
Averi URIASE pentru Dumitru Dragomir si Anghel Iordanescu, care candideaza la Consiliul Local al Bucurestiului!
Prima tara care candideaza la organizarea EURO 2024. Europeanul ar putea veni din nou aproape de Romania
Prima tara care candideaza la organizarea EURO 2024. Europeanul ar putea veni din nou aproape de Romania
Daniel Niculae revine în Superliga României! Clubul care l-a convins pe fostul președinte de la Rapid
Daniel Niculae revine în Superliga României! Clubul care l-a convins pe fostul președinte de la Rapid
Cine e Goran Djokovic, noul președinte al Federației de Tenis din Serbia
Cine e Goran Djokovic, noul președinte al Federației de Tenis din Serbia
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!