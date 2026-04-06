Mariana Tîrcă a declarant că a decis să candideze la funcția de vicepreședinte al Federației Române de Handbal, în tandem cu actualul președinte Constantin Din, care va înscrie în cursă pentru un nou mandat.

Mariana Tîrcă intră în luptă pentru alegerile de la Federația Română de Handbal. Ce post vizează

'Am decis să nu mai privesc de pe margine, să mă implic și eu și să încerc să fac ceva pentru handbal. Și voi candida pentru funcția de vicepreședinte. Ținând cont de faptul că avem un campionat european, unde suntem gazde și speranța și dorința mea cea mai mare este că vom reuși să avem un rezultat foarte bun la acest campionat, în primul rând pentru fete și bineînțeles pentru handbalul românesc, voi merge împreună cu Constantin Din la aceste alegeri. Pentru că este implicat în organizarea acestui campionat european și știe cel mai bine ce este de făcut, iar ulterior să încercăm împreună să ajutăm handbalul românesc, nu prin vorbe, ci prin fapte', a declarat Mariana Tîrcă pentru AGERPRES.

Printre obiectivele pe care și le-a propus din această postură se numără și scăderea numărului de sportivi care renunță la handbal la finalul junioratului.

'Obiectivul principal este să încercăm să ne organizăm de așa natură încât să începem de jos, și aici mă refer la antrenori și implicit la perfecționarea lor, de jos în sus. Totodată mi-aș dori să atragem cât mai mulți copii spre handbal, pentru că suntem într-un deficit mare, să spun așa, deoarece se vede că nu este o punte de legătură între terminarea junioratului și aspirațiile spre o echipă de liga națională. Trebuie să facem un liant așa, să îmbunătățim puțin trecerea asta. Cred că există foarte mulți sportivi, mulți handbaliști, care ajung la final de juniorat și aleg să dedice altor domenii, pentru că nu au șansa să spere la mai mult. Cred că o reașezare a handbalului și un sprijin efectiv ne va repropulsa, să spun așa, pentru că este păcat, handbalul a fost un motiv de mândrie tot timpul. Rezultatele ne-au menținut și este cel mai frumos ambasador în lume. Sportul în general și handbalul în mod special fac parte din felul meu de a fi', a precizat Tîrcă.

În ceea ce privește echipa națională de handbal feminin a României, Mariana Tîrcă s-a arătat încrezătoare că va avea puterea să ocupe un loc pe podium la Campionatul European din luna decembrie, găzduit de România alături de Cehia, Polonia, Slovacia și Turcia.

'Eu cred că România poate prinde un podium, adică este dorința mea cea mai mare și nu știu de ce, dar am încredere în aceste fete, este un grup frumos, tânăr, cu dorință de performanță și totodată au șansa de a demonstra că pot să se ridice la nivelul oricărei jucătoare venite din afară în campionatul intern', a mai spus fosta mare sportivă.

Alegerile de la Federația Română de Handbal au loc pe 24 aprilie

Adunarea Generală de Alegeri a Federației Române de Handbal va avea loc la 24 aprilie, la București.

