Președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că principalul obiectiv al echipei naționale de handbal feminin a României ar trebui să fie calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

Pentru a obține calificarea la JO, România ar trebui să câștige Campionatul European din decembrie, și atunci și-ar asigura participarea direct, fie să participe la turneul preolimpic în urma unui loc obținut la EHF EURO 2026.

'Eu cred că principalul nostru obiectiv ar trebui să fie Los Angeles 2028. Pentru că Jocurile Olimpice înseamnă totul, înseamnă vârful unei performanțe și acolo trebuie să ajungem. La asta trebuie să ne gândim toți, nu trebuie să ne gândim la nu știu ce clasare la Europene. Împreună cu stafful și cu jucătoarele trebuie să gândim acest traseu.

Ca fost jucător eu nu pot să fac altceva decât să le sugerez să dea totul pe teren. Nu orice jucător are ocazia să ajungă să reprezinte România la un astfel de eveniment. Este un moment unic, le doresc ca în fiecare an să ajungă la un turneu final, dar atunci când joci acasă cred că este complet diferit', a declarat Voina.

Bogdan Voina, despre România la Euro de handbal feminin

Referitor la organizarea Campionatului European de către România, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, Voina a spus că un obiectiv al FRH ar trebui să fie ca sălile din Cluj-Napoca și Oradea să fie pline.

'Ne așteaptă multe evenimente importante, inclusiv acest Campionat European de care România trebuie să fie mândră, pentru că au trecut 26 de ani de când nu am mai avut ocazia să organizăm un campionat european.

În același timp este și o anume presiune pe noi. Eu o simt ca pe un test major în ceea ce ne privește, dar cu mobilizare colectivă sunt convins că ne vom ridica la nivelul dorit. Cred că și obiectivul federației ar trebui să fie ca sala să fie plină, pentru că o astfel de emulație nu face altceva decât să călească dorința tinerilor jucători să vină în fenomen.

Și dacă România a acceptat să organizeze acest Campionat European a făcut-o pentru a promova handbalul și pentru ca acolo la bază cât mai mulți copii să vină în fenomen. Echipa va primi tot sprijinul nostru, vă garantez, pentru că nu trebuie să dezamăgim. Vor avea tot ce au ele nevoie pentru a performa pe teren', a declarat noul președinte al FRH.