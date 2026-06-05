România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup. Ce spune Bogdan Voina, președintele FRH

România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup. Ce spune Bogdan Voina, președintele FRH Handbal
Alexandru Hațieganu
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România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup

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Federaţia Română de Handbal (FRH) va organiza prima ediţie a Women’s EHF EURO Cup Finals, competiţie care se va desfăşura în perioada 26–27 septembrie 2026, la Sala Polivalentă din Bucureşti.

Atribuirea organizării acestui eveniment către FRH a fost confirmată în această săptămână de Comitetul Executiv al Federaţiei Europene de Handbal (EHF).

România va găzdui prima ediţie a Turneului Final al Women’s EHF EURO Cup. Ce spune Bogdan Voina, președintele FRH

„Este o onoare pentru România să primească la Bucureşti patru dintre cele mai puternice naţiuni ale handbalului feminin european cu ocazia Women’s EHF EURO Cup Finals. Acest eveniment reflectă rolul tot mai important al României pe harta internaţională a handbalului şi oferă suporterilor noştri şansa de a urmări acasă handbal de cel mai înalt nivel. Suntem mândri să găzduim această competiţie şi aşteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm echipele şi suporterii pentru un weekend memorabil de handbal la Bucureşti”, a declarat Bogdan Voina, preşedintele Federaţiei Române de Handbal.

La turneul final vor participa echipele naţionale ale Norvegiei, Danemarcei, Ungariei şi României, cele patru formaţii care au încheiat pe primele poziţii competiţia Women’s EHF EURO Cup 2026.

În semifinalele programate sâmbătă, 26 septembrie, Norvegia va întâlni Ungaria, iar Danemarca va juca împotriva României. În format FINAL4, finala mică şi marea finală vor avea loc duminică, 27 septembrie.

Orele de disputare ale partidelor şi informaţiile privind punerea în vânzare a biletelor vor fi anunţate ulterior.

Women’s EHF EURO Cup 2026, competiţie desfăşurată în paralel cu preliminariile Campionatului European Feminin EHF EURO 2026, a reunit cele cinci ţări gazdă ale turneului final continental – Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia – precum şi cele trei medaliate ale EHF EURO 2024: Norvegia, Danemarca şi Ungaria.

După cele şase etape disputate, Norvegia şi România au ocupat primele două locuri în Grupa 1, în timp ce Danemarca şi Ungaria au încheiat pe primele poziţii în Grupa 2. Cu opt echipe participante, este pentru prima dată când câştigătoarea EHF EURO Cup va fi decisă în cadrul unui turneu final dedicat.

EHF EURO 2026 la orizont

Prima ediţie a Women’s EHF EURO Cup Finals se desfăşoară în perioada de pregătire pentru Campionatul European Feminin EHF EURO 2026 (3–20 decembrie), competiţie în cadrul căreia România va găzdui două grupe preliminare şi o grupă principală, la Oradea şi Cluj-Napoca.

Polonia va găzdui o grupă preliminară, o grupă principală şi weekendul final al competiţiei, la Katowice. Celelalte grupe preliminare se vor disputa la Brno, Bratislava şi Antalya.

Turneul final de la Bucureşti reprezintă o oportunitate excelentă pentru creşterea vizibilităţii şi notorietăţii Women’s EHF EURO 2026, prin prezenţa pe teren a patru dintre cele mai puternice echipe naţionale ale Europei.

„Faptul că Norvegia, Danemarca, Ungaria şi România vor participa la un turneu final organizat cu mai puţin de 70 de zile înainte de EHF EURO, într-una dintre ţările gazdă, reprezintă o oportunitate extraordinară de promovare pentru competiţia noastră de referinţă la nivel de echipe naţionale.

România, în calitate de gazdă, şi Sala Polivalentă din Bucureşti vor oferi cadrul ideal pentru confruntări între unele dintre cele mai valoroase echipe feminine ale Europei. De aici va porni către fanii handbalului din întreaga Europă mesajul că Women’s EHF EURO 2026 este un campionat care nu trebuie ratat”, a declarat Martin Hausleitner, Secretarul General al EHF. News.ro

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