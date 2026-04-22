Adunarea Generală de Alegeri a Federaţiei Române de Handbal va avea loc la 24 aprilie 2026, de la ora 11:00, la Hotel Pullman World Trade Center, sala New York.

Handbalul românesc a intrat în linie dreaptă spre semicercul alegerilor. În blockstart se află patru candidați pentru postul de președinte în forul handbalistic, iar peste două zile se va da bătălia finală. Șefii FRH trebuie să pună cât mai repede în pagină o strategie care să ajute naționalele de seniori să redevină forțe ale lumii în handbal.

La masculin, România e de patru ori campioană mondială!

Alegeri Federația Română de Handbal | Patru pe un loc!

Preşedintele în exerciţiu al FRH, Constantin Din, 57 de ani, este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti şi a fost arbitru internaţional IHF, oficiind la meciuri importante, de la întrecerile europene la Campionate Mondiale şi Jocurile Olimpice.

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal, Sorin Dinu, este tot fost arbitru internaţional de handbal. Născut la 21 decembrie 1967, Dinu este absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti.

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal Cluj, Cristian Potoră, are 49 de ani şi ocupă funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al FRH. De asemenea, Potoră este inspector şcolar general adjunct la IŞJ Cluj. În handbal a activat ca observator al Federaţiei Europene de Handbal şi al FRH şi ca arbitru.

Fostul internaţional Bogdan Voina, 47 de ani, este fiul celebrului handbalist Radu Voina. Ca jucător a evoluat la echipele Steaua, Selestat şi Strasbourg şi a activat la prima reprezentativă timp de 9 ani. El are în palmares un titlu de campion şi o Cupă Challenge, trofee câştigate cu Steaua. După retragerea din activitate, Bogdan Voina a fost comentator TV şi în paralel manager general al companiei Sport Suport. El a candidat la preşedinţia FRH şi în 2022, când a ieşit pe locul 3, după Constantin Din şi Alexandru Dedu.