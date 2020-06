Mourinho, prea sarac pentru a lua o vedeta din Serie A! Tottenham cauta chilipiruri si jucatori liberi de contract

Portughezul se pregateste pentru “o piata diferita”, cu “cifre mai putin nebune”, dupa ce s-a anuntat ca clubul sau se asteapta la pierderi uriase pana in vara anului viitor.

Nicolo Zaniolo (20 ani), vedeta lui AS Roma, este considerat prea scump de Jose Mourinho, managerul lui Tottenham, care nu este dispus sa plateasca 70 de milioane de euro in schimbul sau. Zanilo nu a mai jucat un meci oficial din 12 ianuarie 2020, cand a suferit o accidentare serioasa la genunchi. In schimb, jurnalistii britanici spun ca Mourinho s-a reorientat spre Matias Vecino, mijlocasul central al lui Inter Milano, care costa pana in 20 de milioane de euro, dar urmareste si jucatori mai ieftini din Olanda, Belgia, Portugalia, Spania sau Germania, acolo unde preturile sunt mai mici.

“In acest moment, ne gandim la siguranta, sa nu incalcam regulile de distantare impuse pentru antrenamente. Vrem sa fie totul perfect, ca sa nu avem cazuri de Covid-19, cand incepe competitia. Ne pregatim si pentru transferuri, dar e normal sa avem in vedere o piata diferita. Nu cred ca in lumea fotbalului se vor mai da aceleasi sume nebune ca pana acum si sigur nu vom mai vedea investitiile spectaculoase pe care anumite cluburi sau ligi le faceau in trecut”, a declarat Mourinho.

Clubul englez, locul 8 in Premier League, departe de pozitiile de Champions League, e puternic afectat de pandemia de coronavirus si vrea sa se imprumute 175 milioane de lire sterline (195 milioane de euro) de la Bank of England, pentru ca preconizeaza sa aiba pierderi de peste 220 de milioane de euro pana in iunie 2021. La randul ei, AS Roma, ocupanta locului 5 in Serie A, a suferit o pierdere de aproape 30% din valoarea lotului, o scadere cu 140 de milioane de euro, plus o diminuare drastica a incasarilor. Romanii se pregatesc sa lase liberi de contract mai multi jucatori cu salarii mari (Mirante, Fazio, Bruno Peres, Kolarov, Florenzi, Dzeko) si sa vanda, daca gasesc cumparatori interesati, cativa jucatori tineri (Zaniolo, Pellegrini, Under, Kluivert) pentru a-si echilibra bugetul.