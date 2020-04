Gareth Bale se poate intoarce la Tottenham! Declaratiile care aprind speranta fanilor englezi 

Bale a vorbit despre mai multe aspecte din viata sa de fotbalist.

Gareth Bale a alimentat zvonurile despre o posibila revenire a sa la Tottenham intr-un interviu acordat pentru BT Sports. In interventia lui nu a ezitat sa spuna ca este fan Tottenham si a lasat loc de interpretari.

In plus, Bale a mai vorbit despre alte subiecte cum ar fi reintorcerea fotbalului sau cele mai importante momente din cariera sa.

"In mod normal, Tottenham trebuia sa ajunga in finala Champions League in 2019. Mi s-a parut ciudat sa nu reuseasca. Toata lumea este cu ochii pe o asemenea finala. Am sperat pana la capat. Pentru noi, fanii Tottenham, sa nu ajungem in finala a fost un pic dezamagitor. S-au descurcat foarte bine pana in semifinale si au dat tot ce au avut mai bun.", a declarat Bale.

La Decima a fost cea mai mare realizare din cariera lui Bale. Chiar daca a reusit sa castige si alte Ligi ale Campionilor cu Real Madrid, al zecelea trofeu i-a ramas in memorie ca fiind ceva special. "Cand am ridicat trofeul pentru La Decima a fost ceva unic. Din cauza modului in care am castigat, era unic si special.", a adaugat atacantul. Pentru a-si asigura al zecelea trofeu in Liga Campionilor, Real Madrid a invins in finala Atletico dupa prelungiri, cu scorul de 4-1, fiind 1-1 in timpul regulamentar.

Galezul a vorbit si despre una din cele mai dureroase infrangeri, cea cu Ajax din 2019, in Liga Campionilor: "Cred ca atunci cand am jucat impotriva lor nu am crezut ca sunt atat de buni. Erau extrem de organizati si stiau perfect ce au de facut. Incercam sa uitam asta."

Gareth Bale a venit la Real Madrid in 2013 chiar de la Tottenham si a reusit 105 goluri pentru madrileni in 249 de meciuri.